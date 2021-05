GOAL

Se acaba la Liga y, salvo sorpresa, la segunda etapa de Zidane en el banquillo del Real Madrid. El técnico ha comparecido hoy viernes en Valdebebas, en la que podría ser su penúltima rueda de prensa en el cargo. Su situación, la decisiva jornada final por el título y el estado de sus jugadores, con Hazard baja de nuevo, fueron algunos de los temas tratados.

VIllarreal: "Ha sido un camino muy duro. Es un día especial. Es el último partido de nuestra Liga. Con dificultades, pero llegamos hasta aquí para darlo todo. Sabemos contra quien vamos a jugar. Están jugando muy bien, pero lo vamos a dar todo para sacar los tres puntos".

Su futuro: "Lo más importante no es yo u otra persona, sino el equipo, el partido de mañana, lo que queremos conseguir mañana. Lo que nos anima únicamente es eso. Es la verdad. Con todo lo que ha pasado este año, vamos a hacer 90 minutos de nivel muy alto para intentar conseguir la Liga".

Balance: "En 2017 ganamos en el último partido. Por eso es tan bonito el fútbol, el español en particular. El balance es muy bueno. Lo importante es darlo todo. Lo hemos dado todo en el campo todos: los jugadores, toda la gente que trabaja alrededor del equipo... Eso es lo más importante, mañana veremos si es un 10 o un 9,5".

Su decisión: "Otra vez. Vamos a jugar mañana. Lo importante es eso. Luego veremos. Tenemos tiempo de eso. No es el momento de hablar de eso. No sólo yo, sino de lo que va a hacer el club. Tenemos que poner toda nuestra energía en el partido de mañana. Después de 37 jornadas no vamos a perder el tiempo en eso".

Los jugadores quieren que siga, según 'ABC': "Quiero mucho, pero muchísimo, a mis jugadores. En el campo me han salvado, en el sentido de que lo han dado todo siempre, en todos los partidos. Siempre les estaré muy agradecido a estos jugadores. Como entrenador, es muy bonito que piensen esto".

Sergio Ramos: "Sí, sí, mañana va a estar con nosotros. Ha entrenado con normalidad y va a estar con nosotros. El resto lo vas a ver mañana".

Si ha hablado con el club o hablará hoy: "No, no, nada, nada. Es sólo el partido de mañana. Lo importante es el equipo, no lo que voy a hacer yo. Me repito, lo siento, pero como vosotros también me estáis insistiendo".

El sentir de la afición en las redes sociales o en la calle: "Me llega, siempre me ha llegado. Aquí, de verdad, la gente ha sido cariñosa conmigo. Pienso que he devuelto eso, en el sentido de que lo he dado todo por el Real Madrid. El Real Madrid es lo mejor que me ha pasado en mi vida: jugar aquí, estar aquí... Son casi 20 años. Claro que llega cuando la gente dice eso".

Hazard, baja: "Algo tiene. Poca cosa, pero como siempre, como no queremos arriesgar... Si no entrena hoy con el equipo, es porque le pasa algo. Mañana no va a estar".

Fallos: "A mis jugadores no les reprocho nada. Lo han dado todo siempre, desde el principio hasta el final. A mí a lo mejor sí que me reprocharía cosas, siempre se pueden hacer mejor las cosas, soy muy crítico conmigo, soy un ganador. Puede parecer que no, pero soy así. Peleo y doy todo en el campo para ganar. Este es el ADN del Madrid también. Los jugadores quieren ganar y lo han dado todo siempre"

Decisión: "Es la misma pregunta que antes. No te voy a contestar a eso. Mañana jugamos el partido y es lo que me importa".

Si mañana estará aliviado: "He vuelto aquí con mucha energía y lo he dado todo. Lo único, que es una labor complicada, difícil. Es el día a día, tienes que rendir... Pero esto es lo que nos anima también. Tenemos la gran suerte de estar en este gran club. Aprovecho cada momento y creo que los jugadores también. Después del partido de mañana, todos a descansar un poquito. Estamos ilusionados por conseguir la Liga y lo vamos a dar todo".

Su rueda de prensa antes del Huesca: "Me habíais criticado muchísimo, que es parte del fútbol, de la vida, de las cosas y ya está. Lo que decía en su momento es que nos dejarais trabajar. Somos campeones de la última Liga y todos los jugadores se merecen luchar hasta el final, y luego, siempre al final, hacer un balance. Cambiamos la situación, todos, que no estoy solo aquí, y muy bien. Y ahora estamos llevando eso hasta el límite, hasta el último partido. Es muy bueno porque vivimos para vivir estas emociones".

Sergio Ramos: "No soy el seleccionador, pero si me preguntas a mí me lo llevaría siempre. Siempre lo da todo".

Si el Real Madrid puede ser mejor sin él: "Seguro. Segurísimo".

Si participó en la paz Deschamps-Benzema: "No, no he tenido ningún papel en ello, pero estoy muy feliz de que Karim pueda regresar a la selección. Estoy muy contento por él, es lo que quería. Siempre lo ha hecho bien en el césped, por no hablar de este año.