EFE

El español José María Gutiérrez 'Guti' aseguró este viernes que el Real Madrid no valoró al argentino Santiago Solari como entrenador de las divisiones inferiores y del primer equipo.

"Como entrenador lo he visto crecer en Real Madrid, en el que coincidimos en la cantera. Es un hombre que trabaja bien, no se le valoró mucho y en la Liga mexicana lo hace bien, seguro los resultados lo valorarán", explicó el antiguo jugador del Madrid, con el que ganó 15 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones de Europa.



Solari, entrenador del América mexicano, fue el técnico del conjunto principal madridista entre 2018 y 2019, tiempo en el que ganó un Mundial de Clubes.



Guti, quien como embajador de LaLiga encabezó el anuncio de un nuevo patrocinador en México, afirmó que el América, equipo al que entrena Solari, podría competir en el campeonato español.



"El América podría jugar en LaLiga española y hacer las cosas bien. Apuesto a Solari y creo que su trabajo va a hacer que ese equipo crezca y esté en lo más alto", expresó.



El ganador de cinco títulos de liga con el Real Madrid afirmó que el conjunto blanco ha superado la expectativas de los aficionados en las primera seis jornadas de la temporada 2021-2022.



"El Real Madrid está jugando bien al fútbol, haciendo muchos goles, encajando pocos y han salido grandes jugadores jóvenes que le dan otro nivel al equipo como Vinicius, Rodrygo, Valderde, Camavinga, aportan una calidad diferente y es importante porque necesitamos que este año un título", comentó.



El exestratega del Almería analizó que al Barcelona le ha costado adaptarse a la etapa sin Lionel Messi ya que los refuerzos que fichó no han tenido un rendimiento óptimo.



"Como institución no le va bien a nivel financiero y a nivel deportivo, creo que están en una transición complicada, difícil. Han perdido jugadores importantes y han traído jugadores que no están en el nivel que ellos piensan, pero si consigue llegar a un nivel óptimo estará peleando por el campeonato de Liga", expresó.



El antiguo capitán del Real Madrid dijo que le interesaría dirigir en algún momento en la Liga mexicana, por la que han pasado entrenadores españoles como Paco Jémez, con el Cruz Azul, y Míchel, con los Pumas UNAM.



"Sí me gustaría dirigir en México porque se vive muy fuerte el fútbol mexicano, hay mucha afición y es como LaLiga española, sería un orgullo dirigir a un equipo de México, deseo volver a entrenar", finalizó.