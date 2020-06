GOAL

¿Real Madrid impidió que James fuera al Atlético? Pues es la interpretación que se le podría dar a las palabras del volante colombiano, entregadas en larga entrevista a Gol Caracol, donde habló de muchos temas sobre su pasado, presente y futuro. Entre ellos, Rodríguez se refirió a lo que pasó una vez terminó su préstamo en Bayern Munich y las ofertas que se rumorearon desde el equipo 'colchonero' así como del Napoli.

"Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento", aseguró.

"Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", aseveró el goleador del Mundial Brasil 2014 y que llegó esa temporada a la casa Blanca desde el Mónaco.

Y al parecer, fue cierto que Carlo Ancelotti lo quiso en su Napoli: "También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa".