EFE

Entre el aplazamiento del Clásico y la búsqueda de una nueva fecha, el Real Madrid defiende liderato en Mallorca con bajas importantes, víctima nuevamente del 'virus FIFA' con Luka Modric y Gareth Bale, con el único objetivo de mantener su firmeza antes de encarar un partido clave en Europa.



El buen camino del Real Madrid en LaLiga Santander, líder y único equipo invicto, contrasta con su mal inicio en la Liga de Campeones. Antes de visitar Estambul, obligado a ganar al Galatasaray, afronta un encuentro en Mallorca donde Zinedine Zidane debe buscar soluciones a los problemas de lesiones que no cesan.



En el último encuentro previo al parón Toni Kroos fue el último en caer y llega muy justo como para reaparecer en Son Moix. A Nacho Fernández y Marco Asensio se sumó en la enfermería Lucas Vázquez, y el duelo entre Gales y Croacia dejó dos lesionados madridistas: Gareth Bale y Luka Modric.





También regresaron algunos 'tocados' de su selección. Uno de ellos Thibaut Courtois, que en principio podrá defender la portería madridista recuperando su puesto tras lo vivido ante el Brujas. Queda tiempo para que vuelva a palpar el ambiente del Bernabéu y quiere recuperar confianza lejos de casa, tras ver como Alphonse Areola perdía su magia inicial con una actuación con dudas ante el Granada.



Raphael Varane no está al máximo y puede ser uno de los jugadores que rote pensando en la Liga de Campeones. Tiene opciones de entrar Militao como pareja de Sergio Ramos y la mejor noticia del parón para Zidane radica en el lateral izquierdo. Recupera a los dos jugadores especialistas en la demarcación, Marcelo y Mendy, para finalizar con los parches a los que tuvo que acudir con Nacho primero y Dani Carvajal posteriormente.



Es el momento de jugadores como James Rodríguez e Isco Alarcón. Ambos se perfilan titulares si lo permite Vinicius, ante el panorama de bajas que afectan al centro del campo y el ataque de Zidane. Eden Hazard vuelve a escena tras su primer gol con el Real Madrid en el último encuentro, ante el Granada, con el deseo de encontrar regularidad en su rendimiento y ser decisivo.



El Mallorca no quiere salir derrotado de antemano en Son Moix ante el líder invicto de LaLiga Santander y ha trabajado a fondo su autoestima para intentar doblegar a uno de los colosos de la competición. Los bermellones, en puesto de descenso, ya han dejado escapar siete de los últimos nueve puntos disputados en su estadio tras sus derrotas ante la Real Sociedad (0-1), Atlético de Madrid (0-2) y el empate frente al Athletic Club Bilbao (0-0). Sus dos victorias ante su afición llegaron ante Eibar (2-1) y RCD Espanyol (2-0).





El traspiés que más ha dolido en el grupo del técnico Vicente Moreno fue el del Atlético de Madrid, y no quieren repetir ese error frente al equipo de Zinedine Zidane. El Mallorca salió en ese partido dubitativo, sin confianza, y profesando un respeto excesivo al rival. "Miedo" es el término del que quiere huir el grupo en vísperas de la visita de los madridista, según ha quedado constatado en las distintas declaraciones realizadas a lo largo de esta semana.



El entrenador valenciano, que ha conquistado dos ascensos seguidos, probablemente recurrirá al once que viene alineando desde Segunda B, con la única excepción del extremo exmadridista Aleix Febas. Es casi segura la ausencia en el once del japonés Take Kubo, cedido por el conjunto madridista. Se incorporó a los entrenamientos este jueves tras su convocatoria con Japón. Ya fue suplente en la victoria ante el Espanyol de la última jornada.



Moreno dispone de los internacionales Martín Valjent (Eslovaquia) y Aleksandar Trajkovski (Macedonia), en buenas condiciones tras acudir a la llamada de su selección y el central Antonio Raíllo, con molestias en las cervicales, apunta a que podrá jugar de inicio en un partido que dejará un lleno histórico en Son Moix (el aforo es de 20.500 espectadores). El jueves se agotaran las 4.000 localidades puestas a la venta con precios de hasta 250 euros.