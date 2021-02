EFE

No aprovechó el Atlético de Madrid todo lo que pudo su visita del pasado miércoles al Levante (1-1), con el que se reencuentra 67 horas después con un desquite pendiente para el equipo rojiblanco, Luis Suárez y Ángel Correa, mientras crecen las dudas defensivas, acumula bajas -tendrá al menos cinco- y asoman el Chelsea y la deseada Liga de Campeones.



El conjunto rojiblanco perdonó en Valencia. Le faltó pegada. Al colectivo, al habitualmente infalible Luis Suárez y a Correa, que falló el gol que no se falla nunca (o casi) para aumentar dos puntos menos de lo que quería su ventaja en la cima: 6 al Real Madrid, que ha jugado un partido más, y 9 al Barcelona, con los mismos duelos.



A pesar de sus dos empates en las últimas tres jornadas, la distancia aún sostiene su margen de error en la cima. Se lo ha ganado por sus 15 triunfos en las últimas 18 jornadas, por sus 55 puntos de 66 posibles, por su rendimiento y por todo lo que ha demostrado en este curso, aunque últimamente ya no es incontestable.







Ni siquiera cuando gana transmite la rotundidad del principio de la temporada. Su contundencia ha sido el seguro del Atlético cuando no ha sido tan certero en su fútbol y, sobre todo, en su defensa, como ocurre en este 2021: ha recibido ocho goles en las últimas seis citas de Liga y no deja su portería a cero desde entonces, cuando recuperó su aplazado de la primera jornada con un 2-0 al Sevilla.



Es cierto que el Atlético no perdió ninguno de esos seis choques -está invicto en la Liga en los once encuentros más recientes-, incluso aunque en cuatro de ellos encajó primero el gol rival en el primer cuarto de hora, pero también que se quedó corto contra el Levante y el Celta: cuatro puntos perdidos de los últimos nueve.



Necesita reponerse en ese sentido, sumar de tres en tres como lo hacía hasta hace tres jornadas y reafirmar su liderado con la mayor certeza de todas, los triunfos; tanto como necesita los goles de Luis Suárez, once en las últimas once citas, pero ninguno en las dos recientes, y una reacción para subsanar la vulnerabilidad defensiva.







Porque quiere la Liga y porque aparece el Chelsea, el próximo martes en Bucarest, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que debía jugarse en Madrid y que se jugará a tres horas y media en avión de allí. Ese partido será el quinto en dos semanas para el bloque de Simeone, que aún sufre, al menos, cinco bajas.



La última es Yannick Carrasco, lesionado y en duda contra el Chelsea. No están tampoco disponibles ni Saúl Ñíguez ni Stefan Savic, por cinco tarjetas amarillas. Ni Kieran Trippier, por la sanción de la Federación Inglesa, ni Héctor Herrera, pendiente de resolver la Covid-19 con un PCR negativo o una serología positiva en anticuerpos IgG, que ya tiene Thomas Lemar, que apunta al once, y "posiblemente" tendrá este sábado Moussa Dembélé, por ahora duda.



Si está listo el delantero francés, que aún no ha debutado, son 17 futbolistas aptos del primer equipo -contando a Sime Vrsaljko y Geoffrey Kondogbia, que se ejercitaron al margen este viernes- para armar el once, en el que se prevé a Felipe Monteiro, por Savic; a Víctor Machín, 'Vitolo', o Renan Lodi, por Carrasco; a Lucas Torreira o Geoffrey Kondogbia, por Saúl; y a Joao Félix, por alguno de los dos delanteros del miércoles: por Correa, más probable, o por Luis Suárez, si Simeone decide rotar de inicio a su mejor goleador.



Enfrente, el Levante se presenta en el Wanda dispuesto a hacer el último esfuerzo tras haber acumulado hasta trece partidos en este arranque de 2021 en un ritmo al que no está para nada acostumbrado, pese a haber cumplido con nota.



RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Vamos a tratar de hacer el mejor partido posible sin perder nuestro ADN".#AtletiLevante pic.twitter.com/fj41hL7D21 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 19, 2021





El Levante, además, buscará su primera victoria liguera ante el Atlético de Madrid como visitante después de un pésimo balance de doce derrotas y un único empate, que se remonta a la temporada 2004-05.



El técnico Paco López tiene las bajas por lesión de José Campaña y Gonzalo Melero, pero al menos Nikola Vukcevic ha cubierto el hueco en la lista que ha dejado el serbio Nemanja Radoja, que estará varios días de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.



Paco López advirtió en la rueda de prensa previa al partido que mantendrá su plan de rotaciones y podría introducir varios cambios en el equipo titular. De este modo, los defensas Coke, Vezo e incluso Toño estarían en el once.



Ante la baja de tres de sus centrocampistas y el hecho de que Vukcevic todavía no está del todo preparado tras más de un mes de baja, el entrenador del Levante podría colocar una defensa de cinco hombres y ayudar a Malsa en el centro del campo con Rochina y De Frutos.



Además, Roger, que llegó muy justo al duelo del miércoles por unas molestias musculares, y Morales podrían dejar paso en el equipo a Dani Gómez y Sergio León.