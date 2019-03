EFE

Dos goles de Jaime Mata, que ya suma trece en el campeonato, permitieron al Getafe remontar al Huesca, que se adelantó en el marcador con un tanto de Enric Gallego, y le hacen ver cada vez más cerca la posibilidad de disputar competición europea la próxima campaña.



Tras el empate del Alavés con el Eibar, el Getafe saltó al césped del Coliseum sabiendo que una victoria le asentaría en la cuarta plaza de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto vitoriano antes de la difícil visita a Mestalla para medirse al Valencia de la próxima jornada.



El equipo madrileño inició el partido muy cómodo debido a que el Huesca, con defensa de cinco, renunció a la presión y dejó proponer a un rival que no pudo contar con su portero titular, David Soria, baja por unas molestias en un muslo.





El dominio del Getafe fue patente sobre el césped, pero no llevó profundidad. Casi todas las jugadas ofensivas acabaron en centros de Antunes o Foulquier que no encontraron rematador.



Sí remató de cabeza a los 27 minutos, pero a balón parado tras un saque de esquina, el uruguayo Leandro Cabrera, que se encontró con la estirada de Santamaria para salvar el gol del Getafe.



Poco después, en la primera llegada a puerta, el Huesca se adelantó en el marcador con una buena jugada colectiva que pilló por sorpresa al Getafe. El argentino 'Chimy' Ávila puso un centro desde la derecha y Enric Gallego, llegando por detrás, remató en el área pequeña fusilando a Chichizola.



El gol dio fe al conjunto oscense en su planteamiento y dejó tocado al Getafe, que hasta el final de la primera parte dio síntomas de equipo atascado. Por ese motivo José Bordalás dio entrada en el descanso a Jorge Molina en lugar de Ángel Rodríguez, muy apagado en su participación.

FINAL | ¡Se acabó el partido en el Coliseum! Partido serio de la @SDHuesca que no tiene premio, a pesar de que Gallego adelantó a los visitantes en la primera mitad. El @GetafeCF se repuso con dos goles de Mata, el segundo de penalti.



2-1 | #GetafeHuesca ¡#NoReblamos! ⚪️🔴 pic.twitter.com/6yOkcxbuYt — SD Huesca (@SDHuesca) March 9, 2019





Sin embargo, el que igualó la contienda fue el habitual, el madrileño Jaime Mata, que aprovechó un error de Ferreiro para lanzar un disparo colocado desde fuera del área que superó a Santamaría.



El gol mejoró mucho el ánimo de los locales hasta el punto que retomaron el mando del partido y sometieron a un asedio constante a los visitantes, que fiaron todo su bagaje ofensiva a las jugadas a la contra y a balón parado, algunas de ellas con peligro como un cabezazo de Gallego que se fue fuera por poco.



El Getafe culminó su remontada a los 76 minutos cuando Djené fue derribado en el área del Huesca, el árbitro decretó penalti y Jaime Mata, desde los once metros, no falló.



El canterano Hugo Duro, en su primera acción tras salir del banquillo, pudo marcar el tercero con un cabezazo que se estrelló en el larguero, pero la fortuna no se alió con el joven delantero del filial, igual que tampoco lo hizo con Jorge Molina, que también se topó con el larguero en el tiempo añadido.



Al final, la afición del Getafe cantó 'a por Europa' y encendió las luces de sus teléfonos móviles a la vez para iluminar el cielo del Coliseum. Fue el colofón a una fiesta que ya se está convirtiendo en habitual esta temporada en el municipio del sur de Madrid.



Con esta victoria el Getafe suma 45 puntos y se mantiene cuarto, a sólo tres del Real Madrid, que tiene un partido menos. El Huesca, con 22, sigue colista.