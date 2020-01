Atlético de Madrid vs. CD Leganés

domingo 26 de enero

6AM ET/3AM PT

Nadie se salvó de la debacle del pasado jueves en la Copa del Rey en el Atlético de Madrid, conmocionado ante un hecho tan imprevisto como sonoro que pone bajo el foco al argentino Diego Simeone, a examen este domingo en el Metropolitano ante el Leganés, y a un equipo que hoy se mueve en la indefinición.

Ni defiende como solía ni ataca con la determinación y la eficacia que le hizo coleccionar siete títulos en los ocho años que suma el técnico al frente de un conjunto al que ha dirigido a las cotas más altas, a tiempos de gloria que ni siquiera intuía el club en 2011, pero cuyo presente decepcionante promueve una reflexión.

En ella incide la derrota del jueves en León, pero el momento actual era quizá perceptible desde hace un tiempo atrás. No ha sido el Atlético aún capaz de ser el equipo que debe y quiere esta temporada. Lo redescubrió la Cultural. Ni siquiera su reacción en diciembre ni su Supercopa ocultaron sus trompicones en este curso.

El Atlético de Simeone ya no gana tanto como antes. Ahí están los números esta campaña: sólo 13 victorias en 29 partidos entre todas las competiciones. Ha vencido el 44 por ciento de sus choques. Diez empates y seis derrotas completan su evidente irregularidad, mucho más alarmante a domicilio, con cinco triunfos en dieciséis salidas.



No basta hoy con la tercera plaza ni con estar presente en los octavos de final de la Liga de Campeones. Y no basta con eso porque un equipo de la envergadura actual no puede permitirse un despropósito como el ocurrido en León, contra un Segunda B, sin la tensión que exige un duelo que no admite términos medios ni matices.

"La responsabilidad es absolutamente mía", proclamó el jueves Simeone, ante un escenario de una complejidad desconocida hasta ahora. En ese sentido, el partido de este domingo también es un barómetro sobre el técnico argentino ¿Hay tanto debate en torno a él? ¿Se discute tanto su estilo? ¿El apoyo aún es mayoritario o no?

Son varias preguntas en el ambiente. "No podemos dudar del grupo de trabajo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y debemos seguir trabajando sin perder la perspectiva (...). La calidad y el compromiso de la plantilla y del cuerpo técnico, con Diego a la cabeza, es incuestionable", contesta Miguel Ángel Gil Marín.

La intervención el viernes del consejero delegado y máximo accionista del club rojiblanco responde a una situación excepcional. Son contadas sus declaraciones en la web y en momentos muy particulares. Por ejemplo, tras la ruidosa eliminación de la Liga de Campeones ante el Juventus (3-0) el pasado curso, en marzo de 2019.

Ahora falta la opinión del público del Wanda Metropoliano; su veredicto sobre un proyecto y una plantilla que, por ahora, no ha cumplido las expectativas. No lo ha hecho en la Copa, pero tampoco aún en la Liga, a ocho puntos del Barcelona y Real Madrid, mientras aguarda a Edinson Cavani y al Liverpool en la Liga de Campeones.

La reacción es indispensable para creer en algo más que la tercera plaza. No hay otra vía que la victoria este domingo, cuando recupera dos piezas hoy esenciales que Simeone no empleó en León: Jan Oblak y Álvaro Morata. El portero es un seguro bajo palos; el delantero es su mejor goleador de esta campaña, con diez tantos.





También se prevé la vuelta de Stefan Savic al centro de la defensa, de Renan Lodi al lateral izquierdo y de Thomas Partey al medio centro. De los tres, sólo el último jugó en el Reino de León, aunque partió de suplente cuando es un titular indiscutible. También seguirán en el once Felipe Monteiro, Saúl Ñíguez y Joao Félix, que sólo ha aportado un gol, de penalti, en los últimos doce encuentros.

En el lateral derecho es ahora baja Santiago Arias por una lesión muscular. Ahí se espera este domingo a Kieran Trippier, que arrastra una pubalgia y que se reincorporó este sábado a los entrenamientos con el grupo tras perderse los dos últimos encuentros. Las otras alternativas son Sime Vrsaljko, que acumula once meses sin competir, o Andrés Solano, que ya ha jugado un partido con el primer equipo.

Las otras dos posiciones presentan dos opciones para cada una de ellas: Ángel Correa o Víctor Machín, 'Vitolo, para uno de los extremos, y Héctor Herrera, por debajo de las expectativas en los cuatro choques más recientes, o Marcos Llorente, titular en León diez partidos después, para el medio centro junto a Thomas Partey.

Enfrente, el Leganés visita al Atlético con el objetivo de sacar punta a las dudas de su rival y sellar un triunfo que le permita seguir metido de lleno en la lucha por la permanencia.

Al contrario que en jornadas anteriores, suceda lo que suceda los blanquiazules cerrarán la jornada entre los tres últimos, aunque lo harán clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Ebro.

En esa ronda deberán visitar al Barcelona en el Camp Nou. Un duelo de gran dificultad en el que no quieren empezar a pensar hasta que termine el choque contra los rojiblancos, a quienes el técnico mexicano Javier Aguirre dirigió en el pasado.

Esta será la primera vez que 'el vasco', capaz de llevar el club a disputar competiciones europeas tras varias temporadas sin que este lo lograra, visite el estadio Wanda Metropolitano y no el Vicente Calderón.

No así su equipo, que desde que debutó en la máxima categoría del fútbol español ha perdido en sus tres visitas con un balance de siete goles en contra y ninguno a favor. En cambio sí fue capaz de imponerse a domicilio por 0-2 cuando ambos coincidieron en Segunda durante la temporada 2001-2002.

Para esta cita, Aguirre mantiene las bajas por lesión del defensa central griego Dimitrios Siovas y del extremo argentino Alexander Szymanowski. A ellas se suma además la de Rubén Pérez, al que una sanción le impedirá enfrentarse a su exequipo.

Todo ello mientras el club sigue trabajando para cerrar algún fichaje en el mercado de invierno, centrando sobre todo los esfuerzos en la contratación de un delantero que supla la repentina salida de Youssef En-Nesyri al Sevilla.



EFE