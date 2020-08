Las pruebas PCR a las que se sometieron el lunes los futbolistas del Espanyol han determinado la existencia en la plantilla de un positivo asintómatico por coronavirus, sin concretar si es un jugador, técnico o colaborador vinculado al equipo, tal y como informó este martes el club en sus canales oficiales.



Según el comunicado del Espanyol, el único caso positivo es asintomático. Además, éste ya habría sido aislado en su domicilio, siguiendo el protocolo marcado por LaLiga. Por otra parte, tal como informó 'Onda Cero', el caso positivo es un futbolista de la primera plantilla, un extremo no confirmado por el club.



El club, además de realizar las pruebas físicas y médicas para iniciar la preparación de pretemporada, sometió a todos los componentes de la plantilla blanquiazul, jugadores y cuerpo técnico, a un test PCR y pruebas serológicas para determinar si estaban infectados por la enfermedad.



El positivo por coronavirus obligará a que todos los componentes del equipo se sometan este jueves a nuevas pruebas PCR. Hasta que no se obtengan los resultados de este segundo test, los entrenamientos deberán realizarse de forma individualizada.







El primer equipo del Espanyol regresó este lunes al trabajo con las habituales pruebas físicas y médicas, además de test PCR debido a los nuevos protocolos a los que obliga la pandemia del coronavirus.



Este martes, la plantilla del Espanyol ha repetido el mismo guión alternando los grupos de futbolistas, ya que no todos han pasado este lunes tanto las pruebas médicas como las físicas. El objetivo del equipo es regresar a Primera división esta misma temporada.



EFE