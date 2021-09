EFE/GOAL

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha concedido la medida cautelar solicitada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que afecta, en especial a los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés, que debían jugarse este fin de semana y que se han visto notablemente afectados por los encuentros de la CONMEBOL que impide a los jugadores sudamericanos de estos equipos convocados llegar en las mejores condiciones a sus clubes.



Ambos partidos estaban inicialmente fijados para jugarse el próximo sábado, no pudiendo pasar al domingo ya que Barcelona y Villarreal deben jugar el martes de la próxima semana su respectivo compromiso de la Liga de Campeones.

Resolución del Consejo Superior de Deportes:

✅ Adoptamos cautelares solicitadas por LaLiga

✅ Respetamos plazo @rfef para hacer alegaciones

✅ Damos tiempo a los clubes para trazar sus planes pic.twitter.com/eHmf7T0A8O — CSD (@deportegob) September 7, 2021

En el Sevilla-Barça del sábado horas no podían estar ni Acuña, ni Montiel, ni el Papu Gómez por parte del conjunto hispalense, ni Ronald Araujo por parte del Barcelona. Tampoco podían estar bajo las órdenes de Unai Emery el portero Gerónimo Rulli ni el defensa Juan Foyth para el Villarreal-Alavés. Javier Tebas recurrió decisión del Comité de Competición y este martes el CSD le ha dado la razón.

La Real Federación Española de Fútbol se remitó al artículo 239 del Registro de Asociaciones Deportivas, que depende precisamente del CSD, en el que no se pueden modificar los horarios oficiales de partidos "salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente". Entre dichas razones, especifica el artículo, no se considerará "la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

Tras dicha resolución de la RFEF, Laliga pidió la cautelar al organismo que redacta y ejecuta dicha normativa. El CSD aceptó la petición y este martes concedió las medidas cautelares solicitadas, aunque también respeta el tiempo establecido para que la misma RFEF presente alegaciones, por lo que es probable que la historia no haya terminado aquí.