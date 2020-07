EFE

El delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández se ha despedido este lunes de la afición del Mallorca con un mensaje en las redes sociales en el que expresa su "agradecimiento" a sus compañeros, cuerpo técnico y directivos por hacerle sentir como "uno más desde el primer día".

El Mallorca descendió a Segunda tras una temporada en la máxima categoría del fútbol español. "Espero que no sea un adiós sino un hasta luego", señala el "Cucho", dejando entrever un posible regreso al Mallorca.

El jugador sudamericano jugó en calidad de cedido en la isla por el Watford inglés desde el pasado mes de diciembre y no pudo debutar en LaLiga Santander hasta la jornada 16.

A la afición decirles que no tengo palabras por las muestras de cariño sin aún así haber conseguido el objetivo. Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego. #JuntsSomMillors ❤️ pic.twitter.com/lrmpSJAgAf