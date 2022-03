EFE

Vicente Del Bosque, ex seleccionador español de fútbol, declaró que, tras una derrota tan contundente como la cosechada la última jornada liguera por el Real Madrid frente al Barcelona, lo más fácil al criticar es meterse con Carlo Ancelotti y con veteranos como Luka Modric y Toni Kroos.

🗣️ VICENTE DEL BOSQUE DEFIENDE A MODRIC Y KROOS |



🤷‍♂️ "Es un trabajo de equipo, si el equipo está mal..."



⚽️ "Es ley del fútbol"https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/rPT3z5ItPG — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 23, 2022

Pese a la ventaja de nueve puntos sobre el Sevilla y doce del Barcelona, Del Bosque aseguró que le "da miedo decir que la Liga esté decidido".



"Esta casi imposible para los perseguidores pero no creo que esté sentenciada. Quedan muchas jornadas y pueden pasar muchas cosas como que uno pierda casi todo y el otro gane todo", dijo Del Bosque, que acudió a la presentación de la Liga Genuine Santander para mostrar su apoyo a este campeonato de fútbol de personas con discapacidad intelectual.



El ex entrenador del Real Madrid analizó el clásico disputado la última jornada de Liga, que se saldó con goleada (0-4) del Barcelona sobre el equipo blanco.





"Hace unos días, cuando eliminó al PSG, fue noche magnífica y esta vez no la tuvo y nadie puede decir que el Barcelona no se mereció ganar", comentó Del Bosque, que no comparte las críticas recibidas por Carlo Ancelotti y algunos jugadores.



"Lo más fácil es meterse con el entrenador y con jugadores veteranos como Modric y Kroos, que son extraordinarios jugadores desde hace años", apuntó el técnico campeón del mundo en 2010.



Por último, Del Bosque subrayó el "extraordinario trabajo" que está haciendo Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona y destacó la "buena forma de ver el fútbol" que tiene el técnico catalán.