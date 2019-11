EFE

El Betis conquistó este sábado su segundo triunfo consecutivo de la temporada al derrotar por 1-2 al Mallorca en el estadio Son Moix con goles de Joaquín, de penalti, y Nabil Fakir, ambos en la primera parte, tras una soberbia actuación de su portero Joel Robles, que evitó el empate balear con paradas prodigiosas.



El gol mallorquinista fue obra de Lago Junior, también de penalti, en la reanudación.



Los verdiblancos han sumado seis puntos en las dos últimas jornadas por primera vez en el campeonato, después del triunfo de la pasada jornada ante el Valencia.



El Mallorca empezó muy mal, pero reaccionó en la segunda parte, impulsado por el marfileño Lago Junior y el japonés Take Kubo, el mejor de su equipo esta noche.



La derrota, tercera de la temporada en Son Moix, deja a los bermellones en una situación delicada en la tabla, teniendo en cuenta de que sus próximos rivales serán el FC Barcelona, Celta y Sevilla.



Fue un partido de dos caras, pero los errores condenaron al Mallorca en la primera parte.



Un penalti muy inocente del ghanés Baba (min. 6) al francés Nabil Fekir transformado por Joaquín y un zapatazo del propio Fekir (min, 20) tras otro fallo terrible de Baba (fue sustituido por Lago Junior al comenzar la segunda parte) dieron una ventaja cómoda al Betis.



Fue un primer tiempo de pesadilla para los mallorquinistas, siempre a merced del rival y que solo creó peligro por la banda derecha donde corrían Fran Gámez y el japonés Take Kubo.



No carburaba Salva Sevilla ni tampoco aparecían Dani Rodríguez y Aleix Febas para darle algo de mordiente al juego ofensivo de un equipo superado por el juego aplomado y preciso de los verdiblancos.



El Betis, con un 4-3-3 dibujado por su entrenador Rubi, fue amo y señor en Son Moix durante muchos minutos.



Se gustaban los futbolistas de Rubi, con Canales y Fakir mandando en el centro del campo y siempre con muchos espacio para generar contras muy peligrosas.



Pero ese panorama idílico para los verdiblancos -Son Moix no era tan fiero como lo pintaban- cambió en la segunda parte con la entrada de Lago Junior, que le dio otro aire a su equipo.



El penalti transformado por el marfileño después de que Guardado derribara a Dani Rodríguez metió de lleno al Mallorca en el partido. Las ocasiones de gol se sucedieron en la portería de Joel, pero también sufrió su colega Reina, en los minutos más locos del partido.



El encuentro entró en un terreno que no agrada a los entrenadores, muy abierto y de ida y vuelta, pero que encendió las gradas del recinto balear con unos aficionados volcados con sus colores.



El Mallorca estuvo muy cerca del empate. La tuvieron Dani Rodríguez, Antonio Raillo, pero la más clara fue la de Lago Junior (min. 84), con un disparo a bocajarro que despejó Joel Robles tras una gran intervención.



El meta fue un coloso bajo los palos y contra él se estrellaron todos los esfuerzos de los bermellones para, al menos, sumar un punto en un partido con un final trepidante, y que finalizó con la expulsión del mallorquinista Lumor (min. 90) por doble tarjeta amarilla.