El francés Antoine Griezmann aseguró, en la presentación como nuevo jugador del Barcelona, que "si hay que pedir perdón" al aficionado azulgrana por el documental 'La decisión', en el que el año pasado anunció su continuidad en el Atlético de Madrid, lo hará "en el campo".



En su primera comparecencia como nuevo futbolista azulgrana, el delantero galo tuvo palabras de agradecimiento hacia su ex equipo, desveló que el año pasado decidió seguir en Madrid por cuestiones familiares y se rindió ante el argentino Lionel Messi, al que calificó de el "LeBron James del fútbol".

@AntoGriezmann: "Messi es una leyenda. Es una alegría enorme poder jugar con él"



... y también compartir mate 😏



#Griezmann17

Griezmann, que lucirá el número 17 porque el 7 ya lo tiene adjudicado el brasileño Philippe Coutinho, compareció acompañado en el Auditorio 1899 del Camp Nou por el presidente Josep Maria Bartomeu y el secretario técnico Eric Abidal.



Un año después de que anunciara que se quedaba en el Atlético de Madrid y rechazara, así, la oferta azulgrana, el delantero de Mâcon firmó por el Barcelona hasta junio de 2024.

"Tengo una familia, una hija que estaba en el colegio, mi mujer la veía bien en Madrid y, por ello, no estaba preparado para dar ese paso. Pensaba que me faltaba algo más en el Atlético y este año ha sido diferente", razonó.



A diferencia del año pasado, Griezmann no anunció su futuro con un documental. Pese a las críticas que suscitó el vídeo 'La decisión' en el barcelonismo, no se arrepiente de haberlo hecho.



"Puedo haber hecho algunas cosas mal, pero nunca me he arrepentido del documental, porque es algo que quería hacer en ese momento. No jugué con ninguna de las dos partes. Lo más importante es que al final estamos juntos. Si hay que pedir perdón para algunos será en el campo, donde mejor lo hago", aseveró.

En este sentido, se refirió también a un posible enfado de Lionel Messi y Luis Suárez por no haber fichado por el Barcelona el año pasado, cuando expresaron públicamente su deseo de jugar con el delantero francés.



"Puede ser, puede ser (que se enfadaran)...pero con asistencias podemos arreglarlo todo", contestó entre risas Griezmann, quien de Messi dijo que "va a ser un leyenda para mi hijo y para los hijos de mi hijo".



En el plano deportivo, Griezmann llega al Camp Nou con la intención de "dar profundidad, juego a un toque, asistencias, goles y alegría" y se ha puesto como objetivo ganar la Liga de Campeones y LaLiga Santander.



"He hablado un poco con Valverde, pero entraremos en los temas tácticos. He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición del campo. Lo único que me importa es hacerlo bien para ayudar al equipo", apuntó.



Pese al comunicado del Atlético de Madrid considerando que el Barcelona debe pagar 200 y no 120 millones de euros de la cláusula de rescisión por su contratación, Griezmann solo tuvo palabras de elogió hacia el club rojiblanco.



"Quiero agradecer a la Real Sociedad, que me dio mi primer contrato profesional, luego al Atlético, al presidente Cerezo y al 'Cholo' Simeone que me han ayudado a ser un jugador importante para mi club y para mi selección", subrayó.



Con su presentación, Griezmann cierra dos días trepidantes como nuevo jugador azulgrana. Después de que en la noche del sábado se realizara la tradicional fotografía con el escudo del Barcelona en la tienda oficial del Camp Nou, el primer día completo de Griezmann como azulgrana empezó a primera hora del domingo, cuando pasó la revisión médica en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Allí coincidió con sus nuevos compañeros, que el lunes se reincorporarán a los entrenamientos.



Después acudió al Camp Nou para firmar su nuevo contrato hasta junio de 2024 y posar con su nueva camiseta en la platea del estadio, en una acto a puerta cerrada porque se está sustituyendo el césped del Camp Nou.



A continuación, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Y este lunes realizará su primer entrenamiento como jugador del Barça.