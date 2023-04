EFE

El FC Barcelona exigió la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, por haber enviado a la Fiscalía un escrito en la causa sobre los pagos del club azulgrana al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, en el que implicaba erróneamente a dos ex presidentes de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.



La entidad catalana emitió un comunicado en el que reacciona a la información publicada por La Vanguardia sobre el documento manuscrito del ex directivo del Barça Josep Contreras, ya fallecido, que Tebas presentó a la Fiscalía y al que tuvo acceso al estar este investigado en el denominado caso Soule, en el que LaLiga ejerce como acusación particular.



Pero según 'La Vanguardia', la familia de Contreras ha aclarado que la verdadera identidad de las personas mencionadas en el documento nada tiene que ver con los ex presidentes del Barça.

"La noticia que publica hoy La Vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubs de LaLiga, por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de LaLiga", lamenta el FC Barcelona, que expresa un "profundo enfado, indignación y hartazgo".



En este sentido, el comunicado añade: "Sólo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de LaLiga, el señor Tebas debería dimitir en su función".



Además, el Barça requirió "urgentemente" al presidente de LaLiga que ofrezca explicaciones, más allá del mensaje publicado este mismo lunes en Twitter en el que, según el comunicado de la entidad azulgrana, huye de estudio y "tiene una pátina amenazante".



En el mensaje publicado en sus redes sociales, el máximo dirigente de LaLiga tildó el titular de La Vanguardia de "falso", ya que, según apuntó, "la propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a fiscalía: 'ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie'".



Con todo, el Barcelona sostiene en su comunicado que "no es la primera vez que el presidente de LaLiga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar" al club.



"Al margen de sus habituales sinsentidos, nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro club con pruebas falsas", asevera el club catalán.



Asimismo, la entidad aprovechó el comunicado para manifestar que "se siente víctima de un linchamiento mediático" tras el estallido del 'caso Negreira'.

"El Barça nunca ha comprado árbitros", insiste el FC Barcelona en el comunicado, una afirmación que el presidente de la entidad, Joan Laporta, ha repetido en sus últimas apariciones públicas.



"En este acoso han participado un puñado de medios y opinadores con más o menos mala intención, y con LaLiga entre bambalinas atizando el fuego contra nuestro club, con aportaciones de su presidente que sólo han ido en una dirección: intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se juzguen los hechos", denuncia el Barça.



El 'caso Negreira' está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que el pasado 15 de marzo admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía contra la entidad azulgrana por los pagos millonarios al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que podrían ser constitutivos de varios delitos de corrupción.