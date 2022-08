EFE

El Barcelona ha conseguido inscribir al futbolista francés Jules Koundé en LaLiga y podrá entrar en la convocatoria del partido que el equipo azulgrana disputará este domingo contra el Valladolid, según figura en la página web de la patronal del fútbol español.



Después de que se perdiera las dos primeras jornadas debido a los problemas del club azulgrana para cumplir las normas de 'fair play' financiero, LaLiga ha dado luz verde este sábado a la entidad para que el exjugador del Sevilla pueda jugar en la competición doméstica.



El espacio salarial generado por la cesión del francés Samuel Umtiti al Lecce italiano y la decisión de inscribir a Pablo Torre como jugador del filial han sido dos movimientos clave que han permitido inscribir a Koundé este fin de semana, según el Barcelona.



Otro de los motivos que han desencallado la inscripción de Koundé ha sido la aplicación del artículo 92 de control económico de Laliga, por la que un club garantiza ante LaLiga unos ingresos futuros o beneficios mediante la presentación un deposito en efectivo o aval bancario.



"Existe la opción de incrementar la capacidad de inscripción anticipando la consecución de ingresos o beneficios. Es una medida que tiene un carácter estrictamente transitorio, con el compromiso por parte del club de restablecer la situación previa durante la misma temporada", apunta el artículo.



Y prosigue: "Para ello se debe prestar unas garantías a través de un depósito en efectivo o aval bancario, que debe ser aportado por el accionista o un tercero ajeno al club, pero nunca por el propio club. En este sentido, en caso de no materializarse el restablecimiento de la situación, la garantía quedará registrada en el balance del Club como patrimonio neto con carácter no reintegrable, pudiendo LaLiga aplicar estas garantías para el pago de deudas vencidas por el Club. Además, existe un importe máximo limitado que puede usarse bajo esta norma: 5% del Importe Neto de la Cifra de Negocios en LaLiga Santander y 1’5% en LaLiga SmartBank".



Tras confirmarse la inscripción de Koundé, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter defendiendo la decisión del órgano de control financiero de la patronal.



"Mucho se ha escrito y dicho sobre la inscripción de jugadores del Barcelona, muchas 'fake news' (auditores externos, )...y su órgano de control no ha modificado ninguna decisión anterior, decisiones que han sido ratificadas por todos los organismos competentes", señaló Tebas.



Koundé, fichado del Sevilla por 50 millones de euros y 10 más en variables, era la única de las incorporaciones de este verano que el Barcelona todavía no había podido inscribir en LaLiga debido al incumplimiento de las normas del límite salarial fijadas por la patronal del fútbol español.



El Barça estaba pendiente de las salidas de jugadores para contar en la competición doméstica con el zaguero, que ya ha disputado dos amistosos con el primer equipo.



Finalmente, el Barça no deberá esperar al traspaso de Pierre-Emerick Aubameyang o Memphis Depay, dos de los futbolistas que parecen estar en la rampa de salida.



De esta manera, el club catalán ha conseguido inscribir a todos los jugadores de la primera plantilla en un verano en el que ha vendido el 25% de sus derechos televisivos a 25 años y el 49,5% de Barça Studios para reflotar parte de sus maltrechas cuentas y reforzar, así, la primera plantilla de fútbol.



Pese a la activación de estas palancas económicas, el Barcelona no ha recibido el sí de LaLiga a la inscripción de Koundé hasta la tercera fecha de la competición, a cinco días para que finalice el mercado de fichajes.