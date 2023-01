EFE

El Atlético de Madrid anunció este viernes de forma oficial el fichaje del delantero Memphis Depay por dos temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2025, después del acuerdo para su traspaso alcanzado el pasado miércoles con el Barcelona, y estará a disposición de Diego Simeone ya para su debut este sábado frente al Valladolid en el estadio Metropolitano.



Una vez superado el reconocimiento médico e incorporado a los entrenamientos a lo largo del jueves, sólo quedaban los últimos trámites y el protocolario anuncio de los clubes para la confirmación total de su fichaje por el Atlético, que se produjo a las 14.00 horas (13.00 GMT), cuando la entidad rojiblanca publicó el acuerdo en sus redes sociales y su página web oficial.



"Se trata de un habilidoso atacante con mucha movilidad, con capacidad para jugar tanto en punta como en banda izquierda, desde donde ha hecho del regate, la salida por dentro y el disparo su seña de identidad", destacó el club rojiblanco en el comunicado en su página web oficial.



El jugador será presentado esta tarde a las 18.00 horas (17.00 GMT) en el estadio Metropolitano.



La operación de traspaso de Memphis al Atlético de Madrid es por tres millones de euros fijos más uno en variables e incluye una "opción de compra preferente y no obligatoria" del Barcelona por el extremo del Atlético de Madrid Yannick Carrasco por menos de 20 millones de euros en el caso de que quiera fichar al futbolista al final de la presente temporada.



El internacional belga, según explicaron fuentes del club rojiblanco, no ha aceptado la propuesta de renovación de la entidad madrileña, a través de su agente, Pini Zahavi; tiene varias ofertas para su futuro y termina contrato hasta 2024, con lo que el Atlético, que se negó al intercambio de Carrasco por Memphis como le planteó el Barcelona, le ha cerrado la puerta de salida en este mercado de enero, pero la ha abierto para el próximo verano.



El delantero neerlandés es por ahora el primer y único fichaje del conjunto rojiblanco en el actual mercado de invierno, en el que ha dado salida a dos jugadores, ambos atacantes, como él: Joao Félix, cedido hasta el cierre de esta temporada al Chelsea, y Matheus Cunha, vendido al Wolverhampton en forma de préstamo con compra.



El club sólo está abierto a un posible movimiento más en su plantilla este mes de enero, dependiendo de si sale o no el defensa Felipe Monteiro. Si es así, el Atlético podría adelantar la llegada del central turco Caglar Soyuncu, que concluye contrato con el Leicester al final de esta campaña, en la que apenas ha jugado tres partidos con el equipo inglés.



El Atlético es el quinto equipo de la carrera de Memphis, de 28 años, tras surgir para el fútbol profesional desde el PSV Eindhoven, con el que disputó 124 encuentros, marcó 50 goles y dio 21 asistencias, antes de ser traspasado, con tan solo 21 años, al Manchester United, en el que bajó su rendimiento: 53 choques, 28 de inicio, con siete tantos.



Fichado por el Olympique Lyon en 2017, en Francia resurgió con 178 encuentros, 149 como titular, y unos imponentes números de 76 goles y 52 asistencias, antes de atraer el interés del Barcelona, que lo firmó a coste cero en el verano de 2021. En su año y medio como azulgrana, Memphis ha jugado 42 duelos, 30 de inicio, y ha anotado catorce dianas.