EFE

El segundo entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Germán 'Mono' Burgos, recibió un homenaje al inicio del Atlético-Real Sociedad, el último partido liguero como segundo técnico del conjunto rojiblanco, ya que hace meses anunció que está buscando club para inicia su carrera como primer técnico.

Germán 'Mono' Burgos, ataviado como acostumbra con su inconfundible chubasquero abrochado hasta arriba y una gorra del Atlético, fue recibido por el aplauso de todos sus jugadores en el Wanda Metropolitano justo antes del inicio del encuentro.

El capitán del equipo, Koke Resurrección, le entregó una camiseta firmada por toda la plantilla y el presidente Enrique Cerezo una placa conmemorativa. El de este domingo es su último partido de LaLiga Santander como segundo técnico, pero estará en la fase final de la Liga de Campeones de Lisboa (Portugal).

❤️ Legendary player.

🤍 Legendary assistant.



Atleti pay tribute to Mono Burgos in his last match at the Wanda Metropolitano! 🇦🇷👋#AtletiRealSociedad pic.twitter.com/jlM1YkJh1C