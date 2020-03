EFE

El Atlético de Madrid anunció este viernes que va a solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a jugadores, técnicos y empleados, pero que intentará "minimizar el impacto de la medida y limitarlo a lo estrictamente imprescindible".



El club rojiblanco reveló la medida, provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus que ha obligado a suspender la competición, con una carta de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, en la que explica que es una "decisión difícil" que toman "con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club".



"Desgraciadamente, y con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club, nos vemos obligados a solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no puedan desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante", indica Gil Marín.





El consejero delegado del Atlético apunta que la medida afectará "tanto a empleados como a jugadores y técnicos de nuestros equipos", no precisa si los futbolistas de la primera plantilla están incluidos, aunque asegura que pretenden "limitarlo a lo estrictamente imprescindible", para que cuando regrese la competición "todo vuelva a funcionar como hasta ahora".



El Atlético tenía hasta la temporada pasada más de 660 empleados, según sus cuentas del ejercicio 2018-19, últimas disponibles, que incluyen las dos plantillas profesionales (unos sesenta jugadores entre el primer y segundo equipo), 80 jugadores no profesionales, más de 140 entrenadores entre todas las categorías, 50 personas de los servicios médicos, más de 120 personas de apoyo a la Academia y casi 200 empleados entre administrativos y dependientes.



En la misiva, Gil Marín se dirige a los atléticos en general, a los que expresa su "ánimo y apoyo" si se han visto afectados por el coronavirus, así como expresa su "más sincera gratitud" a los sanitarios, fuerzas del orden y profesionales que están trabajando en la lucha contra la pandemia.



"Nunca en la historia reciente de nuestro país nos habíamos enfrentado a una crisis de esta envergadura ni con unas consecuencias tan dramáticas en lo sanitario", añade Gil Marín, que asegura que en sus años al frente del club nunca había vivido "un momento tan delicado ni con un futuro tan incierto".



El máximo accionista del Atlético recordó que en pocos días pasaron "de la alegría de Liverpool" con la victoria por 2-3 que les dio el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, al confinamiento, y prometió a los socios rojiblancos que mantendrán la comunicación con ellos hasta que se reanude la competición.



"Desconocemos cuándo se reanudará la competición y en qué condiciones, por lo que no podemos concretar aún ninguna medida en este sentido, pero sí os quiero enviar un mensaje de tranquilidad a todos vosotros y deciros que ya estamos trabajando en todos los escenarios posibles", agrega en este mensaje.



El texto incluye también un agradecimiento a los patrocinadores del club y a los medios de comunicación, así como explica que el Atlético ha decidido canalizar toda su ayuda a la lucha contra el Covid-19 a través de la campaña 'Lo damos todo' junto a la Cruz Roja, iniciada por el entrenador argentino Diego Simeone.



"Además de contribuir de forma directa en la donación, el club ha puesto en marcha todos sus recursos y a todos los colectivos que forman parte de esta gran familia (jugadores, técnicos, directivos, leyendas, peñistas, socios...) para hacer llegar este mensaje al mayor número de personas posible", explica Gil Marín.



El consejero delegado del Atlético finaliza su mensaje pidiendo a los aficionados que afronten la crisis "con coraje y corazón". "No me cabe la menor duda de que nuestros valores nos están ayudando a sobrellevar esta crisis de la mejor manera y deseo y confío en que muy pronto volvamos a estar juntos animando a nuestro querido Atleti", finaliza.