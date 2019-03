EFE

El Atlético de Madrid recuperó sensaciones y mostró notables síntomas de reacción este sábado con una goleada al Deportivo Alavés por 0-4, en un partido correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Santander que sentenció a los 60 minutos de juego.



Los rojiblancos hicieron desaparecer los fantasmas tras dos derrotas consecutivas a los once minutos del encuentro ya vencían por 0-2 gracias a los goles de Saúl Ñíguez (minuto 5) y Diego Costa, que anotó por la escuadra uno de los goles de la jornada (m.11).



El tercer tanto lo convirtió Álvaro Morata para sentenciar un partido que tuvieron controlado los madrileños en todo momento y en el que el Alavés no pudo alcanzar el nivel demostrado en toda la temporada.





El ghanés Thomas Partey puso la guinda al encuentro con un gran gol desde fuera del área, similar al de su compañero Diego Costa, y que fue reconocido por la afición alavesista.



Con este resultado los babazorros no pudieron aprovechar el pinchazo del Getafe para colarse en los puestos que dan derecho a jugar la Liga de Campeones.



Fernando Pacheco salvó la primera ocasión clara del Atlético de Madrid, que llegó en las botas de Saúl Ñíguez que tuvo una oportunidad clarísima frente al guardameta, que sacó el disparo del centrocampista rojiblanco.



Sin tiempo para asentarse, el internacional español no desaprovechó la segunda ocasión que tuvo y batió entre las piernas al portero extremeño en el minuto 5, al aprovechar una buena asistencia del francés Antoine Griezmann, que recuperó un mal rechace de la zaga alavesista.



El Alavés intentó estirarse con balones largos, pero apenas pudo reaccionar cuando Diego Costa metió uno de los goles de la jornada en el minuto 11 del duelo y puso el 0-2, con un disparo que coló por la escuadra de un Pacheco que solo pudo ver cómo entraba el esférico por segunda vez en su portería.



Los de Abelardo sabían que tenían mucho partido por delante y presionaron a un Atlético que se encontraba cómodo en las disputas. Tan sólo inquietó a Jan Oblak un remate de cabeza del argentino Jonathan Calleri, en el 16, que peinó demasiado y se marchó fuera.





La mejor ocasión hasta el momento para los locales tuvo lugar en el minuto 23, con un contragolpe de Jony Rodríguez, tras un saque de esquina del Atlético, que dejó al serbio Darko Brasanac dispuesto a recortar la distancia, pero el balón golpeó en el uruguayo José María Giménez, que se cruzó en última instancia.



Los babazorros acecharon a su rival y Saúl Ñíguez evitó el primer gol del Alavés en el minutos 27, al sacar con la cabeza, sobre la línea un testarazo de Tomás Pina a pase de Jony.



Los hombres de Diego Pablo Simeone salieron airosos del empuje de los vascos y estuvieron muy cerca de ampliar la diferencia en el 33, con una internada de Álvaro Morata, que cedió para que empujara Diego Costa, pero apareció un magullado Rodrigo Ely, con una brecha en un pómulo por encontronazo anterior, para despejar el balón.



Tras el descanso, los colchoneros intentaron bajar el ritmo de las pulsaciones del encuentro, mientras el Alavés buscaba con ahínco la banda izquierda de Jony, que buscó las cosquillas de Juanfran.



Los rojiblancos cedieron el balón a su rival, hasta que Álvaro Morata sentenció el partido en el minuto 59 con el tercer tanto, después de romper la defensa adelantada albiazul y resolver ante Fernando Pacheco.



El Alavés no desesperó y buscó recortar la distancia, pero John Guidetti no pudo superar a Jan Oblak con un lanzamiento dentro del área que buscaba el palo largo del esloveno.



Pero no fue el mejor día para los de Abelardo, que fueron incapaces de contener la fiereza ofensiva rojiblanca. De hecho, en el minuto 69, Pacheco desbarató una clara ocasión de Antoine Griezmann, que buscó superar al extremeño con una vaselina, pero éste rozó el balón lo suficiente con la punta de los dedos, para que se estrellara en el poste.



La entrada del ghanés Patrick Twumasi animó y puso el picante a un partido visto para encarrilado para los colchoneros, pero al que tanto la afición alavesista como los futbolistas albiazules no le perdieron la cara.



Pero la ovación de la noche se la llevó su compatriota Thomas Partey que en el 84 imitó a su compañero Diego Costa con un impresionante disparo que entró por la escuadra de Fernando Pacheco y fue reconocido por la parroquia local que aplaudió el gran tanto del conjunto rival.