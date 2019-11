EFE

Zarandeado el miércoles en Liga de Campeones con una derrota sin matices y bajo sospecha por sólo dos victorias en las últimas nueve jornadas de la Liga, el Atlético de Madrid se opone a la crisis con la irrupción del mexicano Héctor Herrera en el once ante el Espanyol en el Wanda Metropolitano.



Poco a poco, partido a partido, el medio centro fichado del Oporto va ganando protagonismo. Inadvertido en los cuatro primeros duelos de la temporada, con apenas 100 minutos en los once choques iniciales del curso, ha participado en cuatro de los últimos cinco sobre el terreno de juego, dos como suplente y dos como titular.



Este domingo, según las pruebas tanto del viernes como del sábado, será una de las tres novedades de la alineación, junto a Vitolo y Kieran Trippier y con la suplencia por tercer partido en los últimos cinco de Diego Costa, y volverá a entrar de inicio en el medio dentro del esquema de Diego Simeone, hoy por hoy en el foco.





Nunca antes, a lo largo de los ocho años desde que lo dirige el técnico argentino, la época con más títulos de la historia del club, el conjunto rojiblanco había sufrido con un constancia similar la indeterminación actual. En su defensa, en su medio campo, en su ataque, en su planteamiento, en su resolución de los problemas...



Sólo la clasificación, cuarto a dos puntos del líder en la Liga y a un paso de octavos de final en la Liga de Campeones, disimula una cadena de resultados impensables no hace mucho. Y, sobre todo, un déficit indudable en su fútbol, en la ejecución del plan inicial de cada duelo o en la regularidad que necesita cualquier equipo.



No lo ha conseguido el Atlético aún desde el punto de vista general en los 16 partidos oficiales que ya ha disputado en este ejercicio, salvo contadas excepciones o momentos puntuales, a los que se aferra para retomar el nivel que se espera de él, como el segundo tiempo que firmó la última jornada de la Liga en Sevilla.



Pero, después, recayó de nuevo en las mismas dudas anteriores, con el infame partido jugado en Leverkusen, su segunda derrota nada más del curso. Pero la acumulación de empates -siete en 16 duelos- y decepciones no admite matices. El Atlético, a estas alturas, ha ganado sólo un 43 por ciento de sus partidos: siete de los 16, que se transforman en cuatro de trece si se obvian los tres primeros.



Al Wanda Metropolitano corresponden cuatro de las victorias, aunque ni siquiera en su casa, antes una de las fortalezas más visibles de Europa, encuentra la constancia, porque también ha cedido cuatro empates en sus ocho choques hasta ahora como local.

🎙️ "No me conformo con hacer un buen partido"@pablomachindiez elogia la calidad del @Atleti pero insiste en la idea de "ir a ganar y si no podemos, vamos a intentar puntuar": https://t.co/CSEE9ccH1Z#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #EspanyolAtleti pic.twitter.com/4xPHaPljQb — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 9, 2019





La reacción es indispensable y debe ser inmediata en todos los aspectos del juego. Desde su estructura defensiva, el sostén en buena parte de la campaña, pero ahora con fisuras, con cuatro goles en contra en los últimos tres duelos cuando venía de un tanto en los ocho choques anteriores, hasta su inconcreción ofensiva, aliviada en parte por la racha de Álvaro Morata: cinco goles en cinco partidos.



El mejor goleador esta temporada del Atlético seguirá en el once, mientras Diego Costa, estancado en las dos dianas y en una dinámica de seis encuentros sin marcar ningún gol, apunta a suplente por tercera vez en los cinco duelos más recientes mientras se estabiliza Ángel Correa en el once y surge otra esperada ocasión para Vitolo.



Simeone aún no le ha dado un recorrido real en el once al extremo canario, algunas veces por las lesiones del futbolista, pero otras muchas por criterios técnicos. Ahora, Vitolo tendrá una nueva oportunidad, con la duda si será tan puntual como en otras ocasiones anteriores o si el técnico le dará por fin la continuidad que sí que le ha otorgado a Thomas Lemar o ahora a Ángel Correa en el ataque.



Será una de las tres novedades del once. Las otras dos estarán en el lateral derecho, con la vuelta de Kieran Trippier por Santiago Arias y en el medio centro con la entrada de Héctor Herrera al lado de Thomas Partey y Koke Resurrección, en la posición vacante que deja el traslado de Saúl Ñíguez al lateral izquierdo por Renan Lodi.



El portero Jan Oblak y los centrales Felipe Monteiro, reincorporado este sábado al trabajo con el grupo tras el golpe sufrido ante el Leverkusen, y Mario Hermoso completan la probable alineación titular del Atlético, que mantiene una vez más las bajas por lesión de Joao Félix, José María Giménez y Stefan Savic.



Enfrente, el Espanyol visita este domingo al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano después de firmar su mayor goleada histórica contra el Ludogorets en la Liga Europa, una victoria que ha levantado el ánimo del cuadro blanquiazul, dispuesto a dar la sorpresa contra los rojiblancos.



El conjunto perico vive una situación complicada en LaLiga. Es penúltimo en la clasificación y ha cosechado dos derrotas consecutivas en la competición. El vestuario, de todos modos, está convencido de que puede hacer daño a los de Simeone y volver con un resultado positivo a Barcelona.



El técnico, Pablo Machín, realizará cambios en el once inicial después de la acumulación de partidos. Los futbolistas menos habituales han demostrado un alto nivel en sus compromisos europeos y el entrenador podría tenerlo en cuenta.



El rendimiento del Espanyol es muy negativo como anfitrión, pero como visitante muestra su mejor versión. Hasta ahora, los blanquiazules han sumado ocho puntos fuera de casa, una de las mejores cifras de toda LaLiga. En el Wanda Metropolitano, donde el Atlético no ha perdido, confían en mantener la dinámica.



El balance entre estos dos conjuntos es favorable al equipo local, aunque para los pericos no es un campo inexpugnable. En las últimas cinco visitas del Espanyol al feudo rojiblanco, el anfitrión ha ganado tres veces, ha cedido un empate y una derrota. La temporada pasada el duelo se definió con un 1-0. Es uno de los únicos cuatro visitantes que han ganado en el Wanda Metropolitano.