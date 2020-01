EFE

La Supercopa de España confirmó la reacción del Atlético de Madrid en la misma medida que avivó las dudas sobre Joao Félix, ni tan determinante ni tan crucial hasta ahora como se preveía cuando fue fichado desde el Benfica y al que aguarda este sábado un examen a presión contra el Eibar en Ipurua.



Su "puro talento", el énfasis con el que fue anunciada su incorporación, escenificada en el Museo del Prado, cuando el club pagó los 126 millones de euros de su cláusula de rescisión, es indudable, pero de rojiblanco sólo lo demuestra con detalles; demasiados esporádicos hoy para todas las necesidades del equipo.



Necesita más constancia, más desborde, más determinación, más goles e incluso más entrega -el pasado domingo aparentó indolencia en algún lance ante el Real Madrid- del atacante portugués para aspirar a todo lo que se propone esta temporada, incluida LaLiga Santander, a la que se ha reenganchado de repente. Sin intuirlo.





Hace menos de un mes se veía virtualmente a 12 puntos. Ahora está a cinco del Barcelona y del Real Madrid, porque, aparte de que nadie venció el 'clásico' del pasado 18 de diciembre en el Camp Nou, el Atlético ha ganado cada una de las tres jornadas mas recientes y ambos adversarios empataron en dos de ellas y triunfaron en una.



No atravesaba una racha así el Atlético desde el inicio del curso, cuando también ganó sus primeros tres encuentros. Ahora ha igualado esa marca y ha ganado fuera de casa en la Liga tres meses después, por 1-2 al Betis, pero la persecución del Barcelona y el Real Madrid exige más. Por ejemplo, una victoria este sábado.





En sus cinco visitas ligueras precedentes a Eibar en la era Simeone, las ganó todas. Pero, a la vez, en sus 25 salidas entre todas las competiciones en 2019 sólo venció en un 36 por ciento, es decir nueve, mientras que empató ocho y perdió otras ocho. Un problema hoy por hoy que debe resolver cuanto antes el Atlético.



Mientras las dudas persisten en torno a Joao Félix, la Supercopa fortaleció al Atlético como proyecto y como colectivo, más allá de la derrota en los penaltis o de todos los aspectos que todavía debe mejorar, al igual que reafirmó o reivindicó a varios jugadores.



En el primer caso están el portero Jan Oblak, cuya semifinal ante el Barcelona fue sensacional; Felipe Monteiro, Ángel Correa -elemento esencial en seis de los últimos ocho goles del equipo- o Álvaro Morata. En el segundo, Marcos Llorente, cuya irrupción en Yeda fue potente, y Víctor Machín, 'Vitolo', que insiste con hechos en ganarse la confianza y la titularidad de Diego Simeone.



El extremo volverá al once en Eibar ocho partidos después. A la vez, Saúl Ñíguez trasladará su posición al lateral izquierdo, del que saldrá Renan Lodi. Las otras dos novedades en la alineación respecto a la final de la Supercopa inciden también en la defensa: Stefan Savic y Santiago Arias por José María Giménez, con un edema muscular, y Kieran Trippier, con una pubalgia.





Tampoco están disponibles ni Diego Costa, operado de una hernia discal cervical el pasado noviembre y fuera hasta mediados de febrero; ni Koke Resurrección, que ha jugado sólo uno de los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular; ni Thomas Lemar, baja los tres últimos duelos y con su continuidad en el aire en el Atlético.



Enfrente, el Eibar quiere romper la racha maldita de haber perdido siempre en Ipurua frente al Atlético en Primera División y lo hará con una mentalidad positiva y reforzado con la llegada de Cristóforo, que estará en la convocatoria para ayudar a los suyos a lograr la ansiada victoria.



Pese a que parece difícil que juegue de inicio, Mendilibar se guarda en la recámara la bala del uruguayo, que podría debutar en un partido de esos que necesitan ese extra de carácter para poder sacar algo positivo.



Las bajas siguen siendo numerosas e importantes en un Eibar que no termina de vaciar la enfermería y que ha optado por no desvelar las dolencias de sus jugadores por motivos de privacidad.



En cualquier caso, jugadores como Ramis, Arbilla, Diop o Escalante no podrán estar en el choque de este sábado. A ellos se les suma Oliveira, que cumplirá partido de sanción.



Así las cosas, Mendilibar alineará una inédita zaga con Tejero, Bigas, Burgos y Cote, mientras que Expósito y Sergio Álvarez se encargarán de construir el juego propio y destruir el fútbol rival en el centro del campo.



La mejor noticia es la vuelta de Fabián Orellana tras sus partidos de sanción. Jugará en la banda izquierda. La derecha será para Pedro León. Sergi Enrich y Charles formarán la delantera.