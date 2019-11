EFE

Aún entre las persistentes dudas, más contenidas en el Barcelona que en el Atlético de Madrid, la decimoquinta jornada propone una ineludible prueba de fuego para los dos, enfrentados en el Wanda Metropolitano por la Liga, pero también por la estabilidad y contra la presión del triunfo del Real Madrid.



Jan Oblak contra Lionel Messi, Luis Suárez o Antoine Griezmann, en su reencuentro con el equipo con el que hizo historia durante cinco años con 133 goles; Marc Andre Ter Stefen contra Álvaro Morata, Víctor Machín 'Vitolo' o Joao Félix, el nuevo 'Golden Boy' que necesita un impulso para redescubrir su enorme potencial.



Dos equipos indudables desde sus plantillas, sus futbolistas o su rendimiento no hace mucho, pero no tanto esta temporada, aún sin el nivel real que se les presupone, todavía sin la rotundidad que se les espera en determinados choques y, por extensión, sin el caudal de puntos que otras temporadas sumaban ya jugado un tercio de Liga.



El conjunto azulgrana ha perdido ya once puntos, porque ha concedido una cantidad de derrotas, tres, impensables otros cursos, mientras que el equipo rojiblanco se ha dejado ya 17 puntos en su recomposición iniciada este verano, bajo sospecha por una serie alarmante: sólo ha ganado cinco de sus últimos 16 duelos oficiales.





A los dos, separados ahora por tres puntos, aunque con el Barça con un partido pendiente, les presiona además el triunfo de este sábado del Real Madrid, ahora en el liderato de la tabla; tres puntos por delante del Barcelona y seis por encima del Atlético.



Es un test de altura para el Barcelona en el Wanda Metropolitano en un tramo clave. Atlético, Mallorca, Real Sociedad, Real Madrid y Alavés serán sus rivales antes de que acabe el año. Cinco partidos que no decidirán la Liga, pero sí que pueden determinar las opciones en la carrera por conquistar el tercer título doméstico consecutivo.



Visitan los azulgrana un estadio en el que siempre han repetido el mismo resultado: dos empates a uno. Además, no pierden ante el Atlético de Madrid en la Liga desde el 14 de febrero de 2010.



Pero más allá de los antecedentes, el Barça aterriza en Madrid en un momento de dudas en su juego, especialmente como visitante, donde esta temporada acumula un balance de tres derrotas, un empate y tres victorias en el campeonato doméstico.



Pese a ello, los catalanes son líderes con los mismos puntos que el Real Madrid (28), mientras que ya están octavos de final de la Liga de Campeones como primeros del Grupo F después de ganar al Borussia Dortmund el pasado miércoles (3-1).

🔊 Valverde: "El Atlético ataca bien y defiende con fuerza, son solidarios. Será un partido atractivo" #AtletiBarça pic.twitter.com/OBqAuQMuHf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 30, 2019





En ese encuentro, Valverde perdió a Ousmane Dembélé, que estará diez semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, pero recuperó una versión más reconocible de Griezmann, pendiente este domingo del recibimiento que le prepara la que fue su afición durante los últimos cinco cursos.



En el primer tramo de temporada, el juego del francés se ha asemejado al del equipo. Discreto e incómodo en la izquierda, el exdelantero colchonero no ha encontrado su sitio en el césped. Pero contra el Dortmund conectó, al fin, con Lionel Messi, que le sirvió en bandeja el tercer tanto.



El argentino sigue siendo el faro ofensivo del Barça junto a Luis Suárez. La dupla no fallará en su cita con el Wanda Metropolitano. Messi le ha marcado 29 goles al Atlético; Luis Suárez, siete.



Más dudas tiene Valverde en la medular. Sin Busquets, sancionado, Rakitic, titular contra el Borussia, se perfila como uno de los acompañantes de Frenkie de Jong. Arthur, que encadena dos encuentros sin jugar, se disputa la titularidad con el chileno Arturo Vidal. En los laterales, Sergi Roberto y Junior Firpo presumiblemente suplirán a los lesionados Jordi Alba y Nelson Semedo.



En el Metropolitano le aguarda el Atlético menos ganador y goleador de toda la era Simeone. Sostenido hasta ahora más por fallos ajenos que por méritos propios en la pugna por la Liga, su margen de error es muy estrecho, porque sólo ha sido capaz de ganar en tres de las últimas once jornadas, con siete empates incluidos.



Un dato más para la alerta del conjunto rojiblanco, derrotado el pasado martes en Turín con sólo dos tiros a portería; con una única victoria en sus seis duelos más recientes, el 3-1 al Espanyol; con cuatro goles en contra en las últimas cuatro citas ligueras o con siete tantos recibidos en sus seis partidos oficiales más recientes, ninguno con la portería a cero. Es la peor racha de Jan Oblak.



Y ahora, este domingo, ante su peor rival a lo largo de la era Simeone, con aún más énfasis en la Liga, donde nunca ha doblegado al conjunto azulgrana -al que sí ha superado dos veces en la Liga de Campeones-, y con tres bajas relevantes para el Atlético: Diego Costa, José María Giménez y Stefan Savic, titulares fijos cuando comenzó esta Liga como líder con tres victorias consecutivas.



No se prevén apenas cambios en el once respecto a la visita a Turín, si acaso algún retoque, como podrían ser las entradas en la delantera de Joao Félix, suplente los dos partidos tras su reaparición; en el lateral derecho de Santiago Arias o la vuelta de Ángel Correa al once titular, aunque nada seguro por el momento.



En ese sentido, en la alineación hay varios nombres indiscutibles (el portero Jan Oblak, los centrales Felipe Monteiro y Mario Hermoso, los centrocampistas Thomas Partey, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez y el delantero Álvaro Morata), uno probable (Renan Lodi) y tres incógnitas: Kieran Trippier, Héctor Herrera y Vitolo, con las alternativas de Santiago Arias, Joao Félix y Ángel Correa.