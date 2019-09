GOAL

Inoportuno primer tropezón del Atlético de Madrid, a cuatro días de la visita de la Juventus al Wanda Metropolitano por Champions League. El por ahora líder de LaLiga puede perder ese privilegio, el de ser el primer clasificado, en caso de que el Sevilla gane este domingo al Alavés. Y es que los colchoneros cayeron merecidamente este sábado ante la Real Sociedad, por la cuarta jornada del campeonato doméstico.

Martin Odegaard, cedido del Real Madrid en el conjunto vasco, fue el verdugo del Atlético en la nueva casa de la Real, donde los colchoneros estuvieron lejos de mostrar su mejor versión y se dejaron sus primeros tres puntos en el camino. El joven mediocampista noruego destrozó a los rojiblancos en tres minutos: en el 58', hizo el 1-0 para convertirse en el primer goleador de la historia del Reale Seguros Stadium; y en el 61', cobró la falta que derivó en el 2-0 de Monreal.

Fueron dos golpes consecutivos que no solamente pegaron duro en el mentón del Atleti, sino también en el de Jan Oblak. El portero esloveno debió abandonar el terreno de juego tras el tanto de Monreal, que impactó en el rostro del meta visitante al momento de marcar. Oblak quiso seguir después de darle a todos un gran susto, pero Adán le reemplazó.

Jugar con fuego le estaba dado resultados, pero ahora se quemó: el Atlético volvió a jugar por debajo de sus posibilidades porque sus mejores talentos no estuvieron a la altura (Joao Félix fue reemplazado al 56' por Correa, Diego Costa no gravitó, Lemar fue una sombra).

Los rojiblancos no encontraron los caminos para inquietar a Moyá y lo pagaron caro, como no lo habían pagado en sus primeras tres presentaciones. Si con sufrir les había bastado para ganar con lo justo a Getafe, Leganés y Eibar, esta vez defendieron muy cerca de su portería y no hubo fin que justificara los medios. En cuatro días reciben a la Juventus, un indeseado rival para firmar la recuperación.