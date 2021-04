EFE

Ya no hay margen de error para el Atlético de Madrid, cuyo liderato está en peligro, más presionado y con menos certezas que nunca en esta temporada, enfrentado este domingo al Betis en el Benito Villamarín sin términos medios, entre la reacción que necesita para ser campeón o la caída desde la cima.



A falta de nueve jornadas para el fin de LaLiga Santander, una secuencia prácticamente inalterable de victorias es la única garantía ya para el conjunto rojiblanco, que empieza un 'nuevo' campeonato; al menos uno distinto al que dominó con amplitud durante las últimas 17 citas, sin más discusión que la que promovían sus vaivenes recientes, que han reducido su ventaja a la nada.



No son nuevas sus fisuras defensivas ni tampoco su bajón ni siquiera la percepción de que ya no desbordaba ni era tan concluyente como en el primer trimestre del torneo. Están ahí desde hace tiempo, ocultas por la pegada de Luis Suárez y redescubiertas ahora por lo más visible de todo en el fútbol: los resultados.







Son 16 de 30 puntos nada más en las últimas diez jornadas, un 53 por ciento, con sólo cuatro victorias. En las 19 anteriores, logró 50 de los 57 puntos. Un 87 por ciento. La diferencia es amplía. También en el juego, en su presión alta, en su fiabilidad atrás, en sus mecanismos ofensivos, en su desborde... Y en su rotundidad.



Todo lo que fue entonces, lo necesita ahora el Atlético, "contra todo y contra todos", como reflejaron Koke o Luis Suárez tras la última derrota. El 1-0 contra el Sevilla enfatizó el enfado del equipo con algunas decisiones arbitrales, en concreto en el gol y en general con las tarjetas, que privan al equipo de tres jugadores para el Benito Villamarín por ciclo de cinco amonestaciones.



Dos son cruciales en el esquema de Simeone, Luis Suárez y Marcos Llorente, los futbolistas más determinantes y más goleadores del Atlético en esta Liga; otro es un recurso en el banquillo, Geoffrey Kondogbia. El delantero uruguayo añade una lesión muscular esta semana a la sanción que ya de por sí le apartaba del partido.



A esas ausencias, que se completan con la baja de Moussa Dembélé -sigue con entrenamientos individualizados por la bajada de tensión leve que le provocó un desmayo hace dos semanas y media-, contrapone la vuelta del líder de la defensa este curso, Stefan Savic, y de dos de sus jugadores más desbordantes: Yannick Carrasco y Joao Félix.





Son tres de las cinco novedades que planteará Simeone en su once contra el Betis, en principio dentro de una estructura 5-3-2, sujeta a modificación en cualquier momento. Las otras dos variaciones son Ángel Correa y Héctor Herrera, que retoma la titularidad en el medio centro tras 22 partidos, con el consecuente relevo de Saúl Ñíguez, suplente por tercera ocasión en las últimas cinco jornadas de Liga.



El portero Jan Oblak, los centrales José María Giménez y Mario Hermoso, el carrilero derecho Kieran Trippier y los centrocampistas Koke Resurrección y Thomas Lemar completan el once de Simeone, que ya dispone para la convocatoria de Lucas Torreira, después de ser baja ante el Sevilla por el fallecimiento de su madre por Covid-19, y Víctor Machín, 'Vitolo', tras superar unas molestias musculares.



Enfrente, en el Benito Villamarín lo aguarda un adversario exigente, el Betis, el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta, situado en la zona alta de la tabla en plena y apretada lucha con la Real Sociedad y el Villarreal por las plazas europeas, hasta el punto de que los tres están empatados a 46 puntos.



Su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, anunció el viernes que el delantero Borja Iglesias y el centrocampista mexicano Andrés Guardado no estarían para este partido pese a que ambos avanzan en la recuperación de sus dolencias.







Borja Iglesias se lesionó el pasado domingo en Elche (1-1) en la jugada que dio origen al penalti que él mismo marcó y que adelantó a los sevillanos, pero antes de ese lanzamiento se dañó el cuádriceps, mientras que Guardado se recupera de una sobrecarga en el aductor que se produjo con la selección de México y que ya le impidió jugar en el Martínez Valero.



También es baja el central Víctor Ruiz, quien vio ante el Elche la quinta tarjeta y deberá cumplir un partido de sanción, mientras que siguen fuera de las convocatorias el portero Dani Martín y el centrocampista Víctor Camarasa, lesionados de larga duración.



Para suplir a Borja Iglesias, Pellegrini puede utilizar a Loren Morón o a Juanmi Jiménez, aunque parece que este último tiene mas opciones por lo visto en los minutos que el chileno le ha dado en las últimas jornadas.



El sitio del centrocampista mexicano debe ser para el portugués William Carvalho, como ya lo hizo el luso en Elche, mientras que la baja de Víctor Ruiz le podría dar la oportunidad de volver a la titularidad a Marc Bartra, quien lleva ya un par se semanas trabajando con la plantilla tras cuatro meses ausente por lesión.



Otra duda se plantea en el lateral izquierdo, en el que el preparador bético ha alternado a Juan Miranda y a Álex Moreno, aunque éste es el que ha sido titular en las dos últimas jornadas.