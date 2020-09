EFE

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha resultado positivo por Covid-19, está "aislado en su domicilio", "no presenta ningún síntoma" y está "cumpliendo la correspondiente cuarentena", según informó el club, con lo que no ha dirigido el entrenamiento vespertino del sábado.



"Este viernes se realizaron nuevas pruebas PCR a todo el grupo y la del técnico ha dado un resultado positivo. Se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo la correspondiente cuarentena", anunció la entidad madrileña en un comunicado en su página web oficial.



Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.



➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020





Después del positivo por Covid-19 de un empleado del primer equipo (no era jugador ni del cuerpo técnico) en las pruebas del jueves, conocidas el viernes, y que provocó la decisión de suspender la concentración de pretemporada en el complejo urbanístico de Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, el primer equipo, cuerpo técnico y el personal auxiliar se sometieron este viernes a pruebas PCR nada más regresar a Madrid.





"El análisis de estas nuevas muestras en el laboratorio ha determinado que nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado un resultado positivo por Covid-19. Afortunadamente nuestro técnico no presenta ningún síntoma y se encuentra en su domicilio aislado y cumpliendo la correspondiente cuarentena tras estar concentrado con el equipo desde el pasado lunes", especificó el Atlético de Madrid.



Hasta que no cumpla la cuarentena y haya un resultado negativo de una prueba PCR, el técnico no podrá reincorporarse a la dirección de los entrenamientos del conjunto rojiblanco, cuyo debut en LaLiga Santander está previsto para el 26 o 27 de septiembre ante el Granada en el estadio Wanda Metropolitano