Con información de GOAL

¿Luis Suárez y Edinson Cavani juntos en el Atlético de Madrid? Esa es la pregunta que se hacen muchos seguidores rojiblancos. A estas horas, eso parece realmente complicado, aunque no es del todo imposible. Cavani sigue siendo agente libre y no se ha comprometido con ningún equipo todavía. A pesar de que su negociación el pasado invierno no fructificó, el uruguayo sigue pensando que el Atleti de Simeone sería un buen destino para él. Buena prueba de ello es que, según ha podido saber Goal, hace días se produjo una nueva toma de contacto entre el entorno de Cavani y el Atlético de Madrid.

La oferta del Atleti por Cavani: un año de contrato más otro prorrogable

El conjunto rojiblanco, que acaba de fichar a Luis Suárez, le ha puesto sobre la mesa a Cavani una oferta de un año de contrato más otro prorrogable, siempre y cuando el Atlético se clasifique para la Champions League. Según fuentes solventes aseguran a Goal, esa es la última palabra del Atleti en todo este asunto. Ahora la pelota está en el tejado del charrúa que debe tener claro que, si quiere ser rojiblanco, tendrá que rebajarse el salario que ganaba en el PSG, unos 10 millones netos por temporada. Obviamente, el Atleti no puede pagarle eso con las restricciones económicas que tiene y con el impacto de la Covid-19 en su economía, por lo que el sueldo que le podría pagar sería bastante menor.

💣Bombazo en @RadioMARCA 😲👉 "René Ramos ha negociado el fichaje de Cavani por el Real Madrid" https://t.co/NuUHM6Zikz — MARCA (@marca) September 24, 2020

La salida de Diego Costa, clave

La llegada de Edinson Cavani al Atlético de Madrid no sería sencilla. Entre otras cosas, porque para que pueda producirse, antes de nada, el Atlético de Madrid tendría que encontrar destino para Diego Costa. El de Lagarto tiene un salario de 10 millones netos por temporada y por ahora, no acaba de encontrar un equipo que le pueda pagar esa cantidad. El club ha tratado de buscarle acomodo sin éxito hasta la fecha. El mercado cierra el 5 de octubre y hasta entonces, el Atleti va a tratar de encontrar una salida para el hispano-brasileño. En el caso de que saliera Costa, las posibilidades de poder pelear el fichaje de Cavani crecerían de manera exponencial.

Un poder para negociar con el Real Madrid, según Radio Marca

En las últimas horas, tal y como reveló "Radio Marca", el entorno de Edinson Cavani concedió un poder a René Ramos, agente y hermano de Sergio Ramos, para negociar un traspaso al Real Madrid. Parece evidente que Cavani quiere jugar, sí o sí, en la Liga. En todo caso, tendrá que acelerar para encontrar equipo. De momento, Cavani ya sabe la última oferta del Atleti y ahora tendrá que mover ficha: los rojiblancos le ofrecen un año de contrato, prorrogable a otro más siempre y cuando el equipo de Simeone entre en Champions. El uruguayo se está quedando sin tiempo, sigue sin equipo y tendrá que decidir.