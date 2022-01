EFE

El Atlético de Madrid anunció este martes la ampliación de contrato del delantero argentino Ángel Correa hasta el 30 de junio de 2026, después de la firma de su nuevo vínculo con la entidad, con la que ya ha disputado 305 partidos, ha marcado 53 goles, ha dado 51 asistencias y ha ganado tres títulos: la Liga de la pasada temporada y la Liga Europa y la Supercopa continental en 2018.

"El jugador nacido en Rosario continúa escribiendo su bonita historia en el Atlético de Madrid", destacó el club en el comunicado en su página web oficial, dos días después de su actuación decisiva frente al Rayo Vallecano, con dos goles que reencontraron a su equipo con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas en LaLiga Santander.



Ya fue crucial la pasada campaña para la conquista del título de este torneo, cuando participó en 18 goles, nueve como rematador y otros tantos como pasador. Cinco de sus dianas los concentró en los últimos nueve choques del campeonato; uno de ellos, además, el del indispensable 1-1 en Valladolid, al que siguió luego el 1-2 de Luis Suárez, en la cita final en la que su equipo definió el éxito.



Correa, con 26 años, es el tercer jugador de la actual plantilla con más encuentros, por detrás de Koke Resurrección, con 519, y Jan Oblak, con 323, según datos oficiales del club.



Fichado en mayo de 2014 desde el San Lorenzo, una operación el 18 de junio de ese año de una dolencia cardiaca detectada en el reconocimiento médico con el club rojiblanco pospuso su debut en encuentro oficial a las órdenes de Diego Simeone hasta el 22 de agosto de 2015.



Tras su recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos de ambos clubes, con entrenamientos individualizados, el 24 de noviembre de 2014 se sumó ya al trabajo con el grupo en el Atlético, aunque no fue hasta agosto de 2015, en la primera jornada de la Liga 2015-16 contra Las Palmas en el Vicente Calderón, cuando debutó con el equipo rojiblanco en el triunfo por 1-0.



Desde entonces, su crecimiento y su transcendencia en el esquema del Atlético han ido aumentando sin pausa, aunque en 2018-19 a punto estuvo de salir traspasado al Milan, pero la operación, que debía llevar al delantero Rodrigo Moreno al club rojiblanco y al atacante argentino a San Siro, no fructificó porque el club italiano finalmente no ofertó la cantidad esperada por el '10' atlético.



En su evolución, en 2015-16 jugó 36 encuentros, con ocho goles y tres asistencias; en 2016-17 amplió su participación a los 47 choques, con ocho tantos y siete pases de gol; en 2017-18 subió a 56 partidos, 36 en la alineación inicial -incluida la final de la Liga Europa frente al Marsella en Lyon (3-0)-, con nueve dianas; en 2018-19, cuando ganó la Supercopa de Europa, disputó 56 choques, con nueve goles; en 2018-19, 49 encuentros, con cinco tantos; en 2019-20, 44 con siete aciertos sobre la portería contraria; en 2020-21 sumó 48 choques y nueve goles; y esta campaña ha participado en todos los encuentros de su conjunto, 25, y ha batido la portería contraria en siete ocasiones.



"Lo de Ángel es destacar por la contundencia que nos dio con sus goles. Es un jugador que nos puede ganar partidos jugando de delantero y como lo hizo muchas veces la temporada pasada", dijo el pasado domingo Simeone, después de los dos goles de Correa al Rayo Vallecano.