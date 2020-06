GOAL

Cuando el pasado 31 de mayo Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, anunció a través de sus redes sociales un mensaje en el que hablaba de un nuevo club , se encendieron todas las tendencias. Rápidamente el canterano se convirtió en tendencia en las redes sociales y aparecieron los rumores del pasado de una salida al Manchester United u a otro club. Eso sería un palo para los seguidores rojiblancos que le tienen como uno de los más importantes de la actual plantilla y el hombre de la Champions con sus goles decisivos.

Lo prometido es deuda y tal y como anunció Saúl que tres días después daría a conocer su nuevo club, así acabar de hacer a través de un directo en su instagram .

"Cuando anuncié eso no pensé que fuera a tener tanta repercusión y estando cerrado el mercado era impensable en irme y además solo tengo la cabeza centrada en jugar las 11 finales de Liga y la Champions con el Atlético de Madrid", aseguró Saúl.

Reveló el misterio anunciando que ha fundado el Club Costa City.

