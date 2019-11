EFE

El estadio del Deportivo Alavés, Mendizorroza, será este sábado la prueba de fuego para el gran momento del Real Madrid, que visita una cancha complicada, en la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, en la que salió derrotado la temporada pasada con un gol en el descuento.



El crecimiento continuo del Real Madrid de Zinedine Zidane, la imagen repleta de autoridad mostrada, pese al empate final (2-2) ante el PSG, busca continuidad en la visita a Mendizorroza donde el técnico madridista realizará ajustes en su once. Alguno obligado por la ausencia del belga Eden Hazard, que ve cortado su mejor por una dura entrada que le deja fuera de combate por diez días.



La idea que maneja Zidane es introducir pequeños retoques en cada línea del campo. La posibilidad de minutos para Alphones Areola en portería. En defensa todo apunta al descanso de Raphael Varane y la oportunidad a Militao que no juega un minuto desde la derrota de Mallorca que hizo reflexionar a todos, el 19 de octubre, y tan solo ha participado en cuatro encuentros en la temporada con un protagonismo menor al esperado en su fichaje.



En la medular Luka Modric volverá a ser titular tras exhibirse frente a la Real Sociedad y volver a la suplencia en Liga de Campeones. El crecimiento sin techo de Fede Valverde ha cambiado el orden establecido y se ha convertido en imprescindible para Zidane. Recibiría descanso de inicio si no se mantiene el sistema con cuatro centrocampistas y se vuelve al tridente ofensivo para la entrada de Gareth Bale de titular casi dos meses después.



El ataque será modificado por Zidane salvo su gran referente, un Karim Benzema en racha goleadora y auténtico referente. Junto a la entrada de Bale incluso puede ser Vinicius novedad. Zidane cierra la puerta de salida en forma de cesión en el mercado invernal y no está descartada su titularidad ante la baja de Hazard en banda izquierda. Pasaría de la grada a jugar, como ha ido ocurriendo en una continua perdida de protagonismo, y con una necesidad imperiosa de marcar. Su pulso es con Rodrygo que aspira a ser quien complete el tridente.



Llevaba diez años sin perder el Real Madrid en Vitoria, con cuatro victorias consecutivas en las últimas Ligas, hasta que el pasado curso cayó derrotado con un tanto de Manu García en el tiempo añadido. Ahora, acude dispuesto a cumplir con sus deberes y esperar el enfrentamiento de sus rivales directos por el título, Barcelona y Atlético de Madrid en el Metropolitano.



El Deportivo Alavés es uno de los mejores equipos como local, gracias a los pocos goles que recibe y a la poca cantidad de puntos que cede a sus rivales en un feudo que en esta ocasión vivirá una gran fiesta y que copará unas gradas que alentarán al conjunto albiazul para intentar repetir la victoria del curso pasado.



Los babazorros encaran este encuentro en un gran momento tras lograr el primer triunfo fuera de casa ante el Eibar, 0-2, y encadenar dos victorias consecutivas en Liga que le han separado de los puestos de descenso y con un juego que ha convencido a sus seguidores, que no le han dado la espalda a su equipo.



Asier Garitano recuperará a jugadores importantes como Víctor Laguardia y Manu García que no pudieron jugar por acumulación de amonestaciones en Ipurua, y que seguramente volverán al once titular a pesar del último triunfo de los alavesistas en el derbi ante el conjunto armero.



Será un partido especial para seis jugadores del Alavés como Joselu Mato, Aleix Vidal, Luis Rioja, Jorge "Burgui", Fernando Pacheco y Javi Muñoz, que fueron futbolistas de la cantera del Real Madrid, aunque es posible que no jueguen todos. Garitano puede apostar por un once con tres centrocampistas como Tomás Pina, Manu García y el ghanés Wakaso Mubarak. En ataque, la presencia de Lucas Pérez y Oliver Burke dejaría en el banquillo a Joselu Mato, como ocurrió ante el Eibar, partido que decidió con los dos tantos que dieron el primer triunfo del curso de visitante.