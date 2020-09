@luissuarez9 left #Barcelona's training ground in tears today, with his move to @atleticodemadrid expected to be completed tomorrow. 😢 Luis #Suárez🇺🇾 no puede contener las lágrimas tras salir por última vez de las instalaciones del @fcbarcelona😭. Se espera que su incorporación al Atlético de Madrid ⚪️🔴 se oficialice entre hoy y mañana. Video🎥: @elgolazodegol

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Sep 23, 2020 at 6:32am PDT