EFE

El Real Madrid continúa con su asedio al liderato de la liga española tras vencer en Elche gracias a dos tantos de Vinicius Junior (1-2) en un partido cómodo pero discreto del equipo de Carlo Ancelotti, al que le bastó con muy poco pasa asaltar el Martínez Valero.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El equipo madridista, que perdió a Rodrygo por lesión, recurrió al gran momento de forma de Vinicius y a la aparición de Courtois en los momentos claves para frenar a un Elche que lo intentó todo a pesar de jugar media hora con un jugador menos por la expulsión de Raúl Guti.



El equipo de Carlo Ancelotti arrancó el partido dominador, monopolizando la posesión del balón y amenazando con un disparo lejano de Rodrygo que se sacó de encima Kiko Casilla.



Poco a poco el Elche, muy replegado y solidario en las ayudas defensivas, fue equilibrando el juego y explotando cada pérdida de balón del rival para buscar el contragolpe.



Lucas Boyé, superado el cuarto de hora, dispuso de la primera ocasión local tras una acción personal que culminó con un fuerte disparo que despejó con reflejos Courtois.



La respuesta del Madrid, que apenas unos minutos antes había perdido al brasileño Rodrygo por lesión, no pudo ser más contundente.



Casimiro aprovechó un error de Mojica para servir un balón a Mariano, quien con un toque de espuela dejó a Vinicius ante Kiko Casilla, al que el brasileño batió con un disparo cruzado.



El Elche acusó el impacto anímico y el Madrid, ahora con más espacios, tuvo la opción de golpear por medio de Mariano, quien tras sortear al portero local estrelló el balón, ya sin ángulo, en el lateral de la red.



El Madrid se sintió cómodo en el partido y permitió que el Elche renaciera en ataque gracias a la pausa de Pastore y a las llegadas por banda de Mojica, cuyos centros no encontraron remates acertados.



El Elche, ante la relajación del Madrid, volvió a rondar el gol tras una nueva acción individual de Lucas Boyé, cuyo pase no fue aprovechado por Lucas Pérez para batir a Courtois.



El conjunto de Ancelotti no arriesgó lo más mínimo en busca del segundo tanto y solo tuvo vuelo en ataque por la banda izquierda, en la que Marcelo y Vinicius pusieron en aprietos la zaga ilicitana, aunque sin producir ocasiones de gol.



El Madrid arrancó la segunda mitad con una pose más ambiciosa para intentar liquidar el partido lo antes posible. Marcelo, Asensio y Kross probaron fortuna sin demasiado acierto.



El arreón le duró poco al Madrid, que volvió a bajar las pulsaciones de su juego, lo que permitió al Elche crecer en el partido, siempre enganchado al talento del argentino Lucas Boyé.



El Elche, que había rondado el empate en un par de acciones, sufrió de nuevo un golpe en su mejor momento, ya que Guti fue expulsado, en el minuto 62, tras ver la segunda amarilla en una acción muy protestada por el equipo ilicitano.



Con ventaja numérica, el Madrid refrescó sus laterales con la entrada de Carvajal y Mendi, y Vinicius, en el minuto 72, se encargó de sentenciar el partido con un nuevo gol tras un servicio de Modric.



Con 0-2 y un jugador más, el Real Madrid jugó a placer, aunque sin brillo. Volvió a caer en la relajación y un grave error defensivo permitió a Pere Milla, a cinco minutos del final, recortar distancias.



El gol dio emoción al tramo final del partido, pero el Madrid resistió los últimos intentos de un Elche volcado en ataque en su intento de rescatar al menos un punto.