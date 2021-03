GOAL

Jornada de resaca del caso 'Barçagate' y jornada de debate entre los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona. En el debate organizado por el Grupo Godó, los tres candidatos a la presidencia, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, han explicado las bases de su proyecto económico, social y deportivo, respondiendo a las preguntas del moderador, que ha sido el periodista de RAC1, Jordi Basté, Los candidatos se han enzarzado entre ellos a colación de dos asuntos: la continuidad de Messi y el futuro de Xavi Hernández, vinculado al club azulgrana. Laporta ha enviado un misil durísimo a Font: "Mientras tú hacías Power Point, nosotros estábamos ganando Champions", ha dicho en su intervención más dura.

Sobre el futuro del Camp Nou

Font: "La idea es estudiar todo y a final de temporada tendríamos una propuesta y comenzaríamos las obras".

Laporta: "Hay que hacer un estudio a fondo. Nosotros estamos por continuar jugando en el estadio y hacer las obras por fases".

Freixa: "El proyecto del Espai Barça ya está en marcha. Ya se ha derribado el Mini Estadi. No es qué haremos, ya está en marcha. Nosotros seguiremos adelante. Lo que no queremos es irnos a jugar a otro campo, sería un problema para nuestros seguidores, perderíamos ingresos...".

Acerca del futuro de Messi: ¿Qué pasará si Messi decide irse del club?

Freixa: "Si Messi se va, el Barça seguirá siendo el club más grande del mundo".

Font: "Si Messi se va del Barcelona, seguiremos compitiendo. Tendremos el problema de no tener al mejor del mundo y de la historia pero haremos un equipo competitivo".

Laporta: "Si Messi se va, pues la vida continúa".

¿Cómo convencer a Messi para que se quede en el Barcelona?

Laporta: "Messi tiene un retorno económico muy importante. Su presencia representa el 30% de los ingresos, y lo que es más importante es el retorno emocional y deportivo. Leo no se lleva por lo económico. Yo con Messi tengo una buena relación personal, la oferta que yo le haré la estudiará. Tengo claro que si gana otras candidaturas no se quedará en el Barça".

Freixa: "No sé de qué habla Laporta, mi relación con la familia Messi es excelente".

Font: "En nuestro caso, debe seguir sí o sí. Sí tridimensional. Deportivamente y económicamente. Le haremos un contrato vitalicio".

¿Será Xavi Hernández el próximo entrenador del FC Barcelona?

Freixa: "Un entrenador como Xavi ni se plantea ser máganer general. Eso es para Ferguson, que llevaba 25 años entrenando".

Laporta, a Font: "Yo con Xavi tengo una amistad. Y sé que tú le estás presionando".

Laporta, a Font: "Primero has dicho que salvo que Koeman gane el triplete, Xavi será el entrenador. Ahora hablas de Xavi como director general... No pasa nada por decir que te has equivocado".

Freixa: "Nosotros también hemos hablado con Xavi. Él la figura de mánager general no la contempla".

Font, a Freixa: "Tus palabras no son creíbles porque cada día dices una cosa. Cuando improvisas una candidatura estás en desventaja. Si alguien encuentra unas declaraciones de Xavi diciendo que lo que yo digo es mentira, retiro mi candidatura".

Acerca de los posibles fichajes si son elegidos presidente

Laporta: "No habaré de nombres que pueden perturbar al equipo. Y además, si hablas de jugadores aumentas su precio y devalúas el precio de los tuyos. En nuestro modelo de club, la parcela económica y la deportiva van de la mano. Las mismas dificultades que tiene el Barça económica las tienen los demás".

Font: "Es imprescindible no improvisar. Hay que tener en cuenta la realidad económica del club y qué modelo queremos. En condiciones normales, con los recursos que tiene el club, prometer hacer un fichaje de este tipo, es engañar al socio".

Freixa: "Obviamente que Haaland y Mbappé son posibles. Aquí lo importante es qué modelo trabajamos. Si se hace lo que se debe hacer, el Barça estará en disposición de reforzar la plantilla de la manera adecuada".

Cuando el moderador pidió a los tres candidatos que dijeran algo positivo sobre sus rivales, estos fueron los argumentos de los hombres que luchan por la presidencia culé:

Freixa: "Joan Laporta tiene mucha confianza y es muy entusiasta. Por contra, Víctor Font es muy trabajador"

Font: "Laporta es muy culé, quiere mucho al Barça y tiene experiencia. Toni Freixa es un gran barcelonista"

Laporta: "Los dos pienso que son dos barcelonistas que merecen un gran respeto y valoro su decisión valiente de presentarse a las elecciones del Barça"