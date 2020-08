EFE

El ex delantero azulgrana Gerard Deulofeu, ahora enrolado en las filas del Watford inglés, criticó duramente al nuevo entrenador del Barcelona, el holandés Ronald Koeman, que lo tuvo a sus órdenes en el Everton.

'Koeman no me aportó nada en los seis meses que estuve con él en el Everton. Ya veremos cómo le va al Barça', afirmó durante una entrevista al programa 'El club de la mitjanit' de Catalunya Ràdio.

El jugador pareció resentido por sus salida del club catalán y, cuando se le preguntó por la humillante eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (2-8) se mostró muy duro con su ex equipo.

'El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual', manifestó Deulofeu quien confirmó que saldrá del Watford este verano tras el descenso del conjunto británico, aunque aún no sabe cuál será su próximo destino: 'La Liga española es una opción'.