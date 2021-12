EFE

El Barcelona informó este jueves de tres positivos más por la Covid-19, Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde, y ya son diez los futbolistas de la plantilla azulgrana infectados por coronavirus.

Todos ellos se encuentra "bien de salud y aislados en sus domicilios", según precisó la entidad azulgrana, que ya ha informado a las autoridades sanitarias competentes.



El Barça también anunció el miércoles los positivos del delantero Ousmane Dembélé, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el defensa Samuel Umtiti, y el martes, los de los defensas Jordi Alba, Clement Lenglet, Dani Alves y Alejandro Balde.



Estos diez futbolistas no podrán entrenarse hoy en la Ciudad Deportiva a las órdenes de Xavi Hernández, que sigue preparando la visita de este domingo en Son Moix, en el duelo de la liga española contra el Mallorca, muy mermado de efectivos.



Y es que a estos diez positivos hay que añadir las bajas por lesión de los delanteros Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite y Ferran Torres (este además aún no ha podido ser inscrito) y del centrocampista Sergi Roberto.



Además, también es dudosa la participación del centrocampista Pedro González 'Pedri', que ya prácticamente se entrena al mismo ritmo que sus compañeros pero que todavía no ha recibido el alta médica.