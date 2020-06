EFE

El futbolista español del Mallorca Dani Rodríguez se quejó tras la derrota de su equipo frente al Real Madrid (2-0) de que el colegiado, Melero López, no viera lo que, para él, fue “falta clara” de su compatriota Dani Carvajal en el origen de la jugada que supuso el primer tanto del conjunto blanco, obra del brasileño Vinicius Junior en el minuto 19.



“Creo que la jugada del primer gol es falta clara, me hace falta clara, y él (el árbitro) dice que es dudosa. Luego, en el segundo gol, él ve muy claro que es mano y nosotros no lo vemos así. Pero el equipo ha hecho gran trabajo y hay que quedarse con ello”, dijo en declaraciones a Movistar +.



Un segundo tanto, obra de Sergio Ramos de falta en el m.55, que Rodríguez intentó evitar reculando a tapar el palo derecho de la portería defendida por Manolo Reina, pero llegó “tarde” y aseguró que “encima la ha metido donde la ha metido”, por la escuadra.





“Está claro que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, fue dominador en varias fases del partido, pero cuando no aciertas de cara al gol frente a un equipo así es difícil sacar algo. Tuvimos ocasiones, pero ellos con poquito te hacen daño”, analizó sobre el partido.



Una derrota dolorosa para el Mallorca, porque, con un partido más, le deja a tres puntos del Eibar (29), equipo que marca la salvación. Eso sí, El futbolista del conjunto balear se mostró confiado en que podrán salvarse logrando buenos resultados en las siete jornadas restantes.



“Sí, está claro que sí (pueden mantener la categoría). Tenemos que ganar cuatro partidos mínimo y quedan partidos suficientes para hacerlo, muchos partidos importantes en casa y rascar algo fuera. Creemos que es posible y jugando como hoy vamos a ganar más que perder”, declaró