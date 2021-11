EFE

El jugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves ha asegurado en la rueda de prensa posterior a su presentación que "yo nunca nací para ser segundo, yo siempre quise ser primero. Vengo a guerrillear, a pelear por un puesto y ganarme el derecho a jugar. Y no por haber hecho historia en el club y tener una buena relación con el entrenador y el presidente, sino por mi trabajo".



"Hace mucho tiempo, el presidente (Laporta en 2008) me dio la oportunidad de vivir las cosas más bonitas que he vivido como futbolista y ahora me ha vuelto a dar la oportunidad de seguir viviendo cosas bonitas en este club", explicó Alves, otra vez en traje y esta vez en chanclas (como en la presentación de 2008), en la rueda de prensa posterior, que se celebró en el Auditori 1899.

🙌 La ambición de Dani Alves sigue intacta pic.twitter.com/teIGcGSalF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2021

En la rueda de prensa también estuvo Joan Laporta, junto con el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director del área de fútbol Mateu Alemany. "Es un día en el que se repiten emociones que ya vivimos cuando Dani fichó por el Barça por primera vez. Se ha hecho a sí mismo, tiene talento e imprime carácter allí adónde va, le gusta competir y es un ganador", lo definió el presidente.



Por otro lado, Laporta desveló que lo que "convenció a todos para ficharlo" fue que Xavi Hernández le "dijo que un jugador así lo necesitaba en el equipo" después de que Alves se hubiese ofrecido en varias ocasiones. Además, explicó que "todos" coinciden en que "físicamente es superdotado" a pesar de sus 38 años. "Pero destacaría sobre todo su personalidad, es una persona excelente que tiene un corazón enorme", consideró.