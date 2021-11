EFE

Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, pidió respeto para su compatriota Eden Hazard, recordó que "es de los mejores jugadores del mundo" y que su sueño era triunfar en el conjunto blanco.

"La última semana no ha entrenador mucho porque estaba enfermo, le conozco desde hace muchos años y su sueño era jugar en el Real Madrid, por eso me da un poco de pena que todavía no le han salido las cosas como todo el mundo quiere", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por Hazard.



Courtois realizó una defensa a ultranza de su compañero en el Real Madrid y la selección belga, convencido de que recuperará el mejor de sus niveles. "Le veo entrenando con muchas ganas, no como un chico con la cabeza abajo, está con alegría y ganas de ayudar al equipo".



"No es fácil recuperar su nivel, será a base de entrenamientos y partidos. Estoy seguro de que va a aportar mucho al Real Madrid. No se puede olvidar la calidad que tiene, hoy en día se olvida rápido, pero es de los mejores jugadores del mundo y esa calidad, ese talento no se va fácil. Pronto puede recuperar ese nivel y nosotros no podemos matarle, porque no es un jugador cualquiera", manifestó.



La derrota ante el Sheriff en el Santiago Bernabéu sirvió de aviso, según el portero belga, de lo que encontrarán este miércoles en Tiráspol. "Hoy en día en el fútbol ya no hay partidos fáciles aunque el rival sea en teoría pequeño. Juegan bien a la contra, tienen jugadores con calidad y ese día nos faltó acierto para marcar. Al final nos hicieron un golazo que puede pasar. Tendremos que estar agresivos desde el principio para mostrarles que no van a tener opción porque sabemos que tenemos que ganar".



"Sabemos que tenemos un partido difícil ante un equipo que defiende bien y que es peligroso a la contra como vimos. Vamos a dar todo para clasificarnos para octavos", añadió.



Fuera de los galardones a mejor portero del año, Courtois dejó entrever que es una decisión provocada por unas declaraciones duras que hizo contra FIFA por el calendario actual que están sufriendo los futbolistas.



"Para mí los trofeos colectivos son siempre más importantes que los premios individuales. Prefiero ganar este año mucho antes la Champions y LaLiga que un premio individual. Los 'The best' no me sorprenden tanto por lo que ha pasado hace un mes. Es lo que hay por unos comentarios míos. Sé lo que valgo, lo que estoy haciendo para ayudar al club y tener el reconocimiento de mis compañeros y del club es lo más importante", sentenció.