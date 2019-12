GOAL

Thibaut Courtois ha analizado la actualidad del Real Madrid en una extensa entrevista y ha hablado de cómo vivió la competencia con Keylor Navas y la salida del cancerbero al PSG este pasado verano.

"Al final es como en la vida. Con algunos tienes más relación y hablas más. Era un compañero y siempre hubo un buen trato entre ambos. A mí no me ha ayudado nada el hecho de que ya no esté. Yo creo que es más que ya no hay ese debate desde fuera, porque desde dentro éramos dos porteros que entrenábamos bien compitiendo, como ahora con Areola que es un magnífico portero. Entonces la exigencia para mí, día a día, no ha cambiado. Pero sí parece que hay menos debate fuera", aseguró en Marca.

Su mejoría: "Creo que al principio, en partidos como el del Celta, hicimos buenas actuaciones. Recuerdo dos paradones importantes cuando estábamos con 10, que ganamos el partido... En Liga sobre todo no había demasiado problema, pero quizá fue más el partido de París el problema. Aumentó el jaleo, pero yo siempre he estado tranquilo y con calma, porque yo sé cómo entreno y que mi día a día es bueno. Estaba seguro de que, al final, acabarían saliendo las cosas. Ahora estoy contento pero no relajado porque quiero pelear para ganar la Liga, la Champions, la Copa...".

Las polémicas con Bale: "Mira, como compañero no tengo ninguna duda. Al principio de la temporada lo hablamos juntos con el míster y pusimos cada uno una frase sobre lo que podíamos dar al equipo y lo que queríamos cada uno. Casi todo el mundo ponía dar lo mejor de uno mismo para ayudar al grupo. Gareth hace todo para ganar los partidos. Luego van siempre con él con lo mismo: el golf, el idioma... Yo quiero verle salir y dar una entrevista en español, porque lo habla muy bien en el vestuario con muchos compañeros y lo entiende muy bien. Pero es cosa suya si prefiere hablar inglés, lo único sería para que la gente no siguiera diciendo esas cosas y vean que sí, que está muy entregado".

📍 @thibautcourtois, ambicioso con los blancos

👉 Sus retos con el @realmadrid, sus compañeros, la marcha de Keylor, el sentimiento blanco... Entrevista exclusiva por @sergiofmarca pic.twitter.com/hm56u0giHN — MARCA (@marca) December 30, 2019

Zidane: "Es un entrenador que tiene a todo el equipo muy motivado. Es muy importante, implica a todo el equipo y también sabe motivar muy bien. Todos los escuchamos muy atentamente y por donde ha pisado, el Madrid ha ganado todos los trofeos, entonces espero también ganar mucho esta temporada".

El City de Guardiola en la Champions: "Creo que es más una rivalidad que tiene la afición. Para los jugadores es más centrarnos en el partido y estar enfocados para dar una alegría a los aficionados. Está claro que Guardiola es un gran entrenador y que su pasado en el estadio se recordará".

Expectativas con Hazard: "Ahora un poco mejor. Estaba un poco... bueno, no diría triste, pero se estaba sintiendo muy bien en el campo y la sintonía con Karim era genial. Se encontraban en cada partido genial y podíamos haber hecho mucho daño con él en estos partidos que igual nos ha faltado ese gol. Ahora tendrá muchas ganas de volver, ya estaba haciendo más cosas y no sé cuándo llegará, eso es cosa de su recuperación. Es normal porque es un jugador que ilusiona. Además es que, con él, no se pueden mirar sólo goles y asistencias. Si no metes 20 goles parece que no está bien, pero él aporta que otros compañeros marquen más. Aunque no dé el último pase, pero hace dos regates que habilita una jugada que termina en gol. Aporta mucho. Crea peligro y da la sensación todo el rato de que puede pasar algo, y eso a los otros equipos les pesa".

Su pasado en el Atlético: "Gran parte del portero que soy hoy es gracias a mi tiempo en el Atlético. La decisión que tomé en el Genk para irme al Atlético fue la mejor que pude tomar. Y eso que tuve mucha presión, pero yo sentía que estaba en mi techo allí, y quería crecer. Quise ir a un sitio donde me iban a exigir más y pienso que crecí mucho como portero y como persona. Viví sólo en otro país, sin hablar el idioma y ahora soy casi español. Eso son cosas que pasan con 21 años. A veces vas un poco sin pensar demasiado las cosas. Lo habíamos cantado en el autobús y luego, en medio de una celebración, pues pasa lo que pasa, que te ponen un micro y terminas haciendo cosas de las que luego te arrepientes y sabes que te has equivocado".

Simeone: "Del Cholo recuerdo su energía y su manera de motivar al equipo. Yo creo que lo mejor que puede decirse del Cholo es que hacía que todos superásemos nuestro mejor nivel y eso se veía en el equipo. Por eso acabamos ganando la Liga. Y tácticamente también es muy bueno".