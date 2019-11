EFE

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, defendió la implicación de Gareth Bale con el conjunto madridista y reconoció que lo ocurrido con Gales y la famosa bandera que exhibieron los jugadores tras clasificarse a la Eurocopa, fue "un vacile" propiciado por "la euforia" de haber firmado la clasificación a la Eurocopa 2020.



"No creo que sus prioridades sean esas", las de la bandera que reflejaba "Gales. Golf. Madrid. En ese orden". "Es lógico que ames a tu país, igual que a España, y que vaya antes de donde estás jugando. Yo creo que es más un vacile porque estaba feliz, en la euforia", argumentó.

Preguntan a Courtois por la bandera de Bale: "El Bernabéu puede tener su opinión, yo no soy quién para opinar de esto" pic.twitter.com/C8jPgI9NZa — MARCA (@marca) November 25, 2019

"Se ha hecho más grande (la polémica sobre sus prioridades), pero yo le conozco y está implicado aquí. Cada día es un profesional a tope, cuida de sí mismo y el sábado vimos cómo entró al partido, generando peligro desde el primer minuto, participó en el gol y casi marca un golazo. Está implicado al cien por cien", añadió.



Courtois mantuvo más distancia a la hora de analizar la reacción del madridismo contra Bale en el encuentro ante la Real Sociedad y la gran pitada que se llevó en el Santiago Bernabéu.

⚽️ COURTOIS:



➡️ "Cuando estuve en el Chelsea, el PSG preguntó por mí, pero yo estaba centrado en volver a Madrid".



➡️ "¿Bale? Si no está implicado en el Real Madrid no jugaría así".



➡️ "Lo único que puedo hacer es dar el máximo para estar en el corazón de los madridistas". pic.twitter.com/Bm9z1yAK2f — Tiempo de Juego (@tjcope) November 25, 2019



"Estamos aquí para ganar partidos. Lo que ha pasado fue en su selección y aquí queremos que lo dé todo en entrenamientos y partidos, para ayudarnos a ganar siempre. Más no le puedo pedir. El Bernabéu puede tener su opinión, pero yo no soy nadie para opinar de eso", dijo.



"Sabemos que puede pasar que te piten, pero él estaba concentrado en el partido. Se escuchaba, pero íbamos 2-1 en un partido muy apretado y no pensábamos en que el Bernabéu estuviera pitando. (Los aficionados) Tienen su opinión y por eso van a apoyarnos, aunque sabemos que es un público crítico que siempre quiere que estemos al cien por cien", sentenció.