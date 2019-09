GOAL

Ansu Fati es el nombre de moda en el panorama futbolístico. Desde que debutara ante Osasuna, donde a los pocos minutos lograra estrenarse como goleador con la camiseta del Barça hasta su explosión ante un rival de tanta entidad como el Valencia donde siguió sumando y repartiendo asistencias, la vida le ha ido muy rápido a este joven futbolista por el que España intenta 'ficharle' para vestir la roja en detrimento de Portugal o Guinea, su país de origen.

Según ha destapado Lluis Canut en El Club de la Mitjanic el Barcelona ya prepara un espectacular contrato de renovación acorde a sus expectativas, aunque todo dependerá de si permanece en la disciplina del primer equipo o vuelve al filial, algo que dependerá de lo que decida Ernesto Valverde y la secretaría técnica culé en las próximas semanas.

En cualquier caso le ofrecen cinco años de contrato cuyas cifras variará acorde a su progresión. Lo que es seguro es que se embolsaría 700.000 euros por prima de renovación. Las cifras quedarían de este modo dependiendo de dónde acabe ubicado.

Año Filial Primer Equipo 1er 300.000 euros 1 millón de euros 2º 350.000 euros 1.250.000 euros 3º 400.000 euros 1.500.000 euros 4º 500.000 euros 5º 600.000 euros

El contrato incluye la vinculación del hermano del futbolista, Brahima, que juega en el filial y que está cedido en el Calahorra. Si Ansu Fati y Barça firman la renovación, esta incluirá que el hermano de Fati permanezca las tres próximas temporadas como culé.