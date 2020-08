EFE

El Real Madrid, defensor del título, comenzará LaLiga Santander 2020/21 en casa ante el Getafe, mientras que el Barcelona recibirá al recién ascendido Elche y el Atlético de Madrid se medirá al Sevilla en el duelo estelar de la primera jornada, según el sorteo celebrado esta tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid).

La competición comenzará el fin de semanal del 12/13 de septiembre y acabará el 23 de mayo con la trigésima octava jornada, aunque en el caso de los equipos que disputaron competición europea en agosto arrancará más tarde.

El Real Madrid, que logró la pasada campaña su trigésimo cuarto título, recibirá al Getafe, que disputó los octavos de final de la Liga Europa; el Barcelona de Ronald Koeman, que cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern Múnich, se estrenará contra el recién ascendido Elche, ganador de la promoción; y el Wanda Metropolitano albergará el gran duelo entre el Atlético de Simeone y el Sevilla, ganador de la Liga Europa al imponerse en la final al Inter Milan.

La primera jornada también deparará un duelo de máxima rivalidad entre el Valencia y el Levante en Mestalla, y Cádiz y Huesca, los otros recién ascendidos, se enfrentarán a Osasuna en el Ramón de Carranza y al Villarreal en La Cerámica.

El conjunto de Zinedine Zidane concluirá la campaña también en casa ante el Villarreal, ante el que certificó matemáticamente el título de la pasada campaña, el Barcelona en Ipurúa ante el Eibar, el Atlético de Madrid en Valladolid y el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Alavés.

El sorteo se celebró este lunes después de que el pasado jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) desbloquease el conflicto que se vivía en el fútbol español para la próxima temporada al decidir que habrá un campeonato de Segunda con 22 equipos, como defendía LaLiga, en vez de los 24 que demandaba la RFEF, tras reunirse con representantes de ambas instituciones.

