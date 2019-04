EFE

Un penalti transformado por Iker Muniain en el minuto 93, una falta máxima de Moses Daddy-Ajala sobre el propio delantero internacional, mantuvo este miércoles en San Mamés la escalada en la tabla clasificatoria del Athletic Club, que se impuso por 3-2 al Levante en un precioso y emocionante partido.



Yuri Berchiche con un gran disparo y un tanto en propia puerta del meta Aitor Fernández tras remate de Iñaki Williams, adelantaron al Athletic al descanso; Roger Martí, transformando un penalti sobre él mismo, y Erick Cabaco, de cabeza a saque de córner ya en el minuto 89, parecieron empatar el choque; pero un postrer penalti sobre Muniain en el 91, permitió al pequeño delantero dar a su equipo tres puntos que le hacen soñar con la Liga de Camopeones.



Fue un choque intenso y con gran fútbol de ambos equipos que puso al conjunto bilbaíno en puntos europeos y a cuatro de la 'Champions', que marca el Getafe. Precisamente el rival al que visita el domingo el equipo de Gaizka Garitano.



El Levante, en cambio, recibió un duro varapalo después de ver empatado un partido que tenía perdido y ve ahora como el descenso, que tiene ya muy cerca, es una amenaza cada vez más real.

Un combinación por la banda izquierda ya en el primer minuto, entre Córdoba y Yuri, que Capa no acertó a empalmar bien en el remate, avisó al Levante de lo que le venía encima.



Que fue rápido el primer gol. Un fuerte disparo de Yuri, tras hacer la pared con Córdoba y en posición de centrar, que sorprendió a Aitor Fernández.



Quiso responder el Levante, con tres disparos con peligro, dos en jugada de Rochina y uno de Jason a balón parado, que apuraron a Herrerín.



Pero la presión bilbaína en campo rival era asfixiante por momentos y recuperaba balón tras balón para los locales en el inicio del juego visitante.



En esa dinámica de mayor intensidad local De Marcos perdonó el 2-0 a pase de Williams, al tratar de controlar y no de rematar a la primera en su incorporación al área, y Raúl García enganchó un remate poco ortodoxo que lamió la cruceta de la meta levantina.

Pero finalmente, ese segundo tanto local que se marcaba llegó en una jugada clara de gol, aunque desgraciada para el meta salido salido de Lezama, que devolvió hacia la portería un disparo de Williams que entre él y Coke había logrado repeler.



La 'pantera' rojiblanca, que de concederle el gol sería el décimo en el campeonato liguero, justo el día 150 partidos con el Athletic, pudo marcar el tercero de su equipo unos minutos después, a pase de San José, aunque esta vez Aitor le cazó la intención de engañarle.



Ya en la parte final de la primera parte, a Coke se le anuló un gol en un remate de cabeza a saque de córner por haber arrollado en el salto a Herrerín, había atrapado el centro desde la izquierda.



Otro cabeza, desviado de Williams a centro de Córdoba, dio paso al descanso tras una primera mitad entretenida, con ocasiones de gol y más entusiasta de los 'leones'.



Acortó distancias el Levante nada más arrancar el segundo tiempo gracias a un penalti de Beñat a Roger en el que Munuera Montero no precisó del VAR que el delantero valenciano transformó desde los once metros engañando a Herrerín.



No se amilanó y el Athletic, con el partido convertido ya en un ida y vuelta constante, lamió el 3-1 en un disparo cruzado desde la frontal de Muniain, a pase de Williams, que dio en el palo, y en un voleón de De Marcos, a centro de Córdoba, al que respondió Aitor con una buena parada.



Raúl García, Williams, Yuri y San José también lo intentaron de lejos, pero el Levante amenazaba mucho en el medio campo bilbaíno y buscó el 2-2 con una volea de Roger a un buen centro desde la línea de fondo de Luna.



Consiguieron esa igualado los de Paco López al filo del tiempo reglamentario con un cabezazo de Cabaco sobre el tiempo reglamentario. Pero el partido se había loco y un penalti de Moses sobre Muniain permitió al delantero internacional dar el triunfo al Athletic.