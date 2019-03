EFE

El francotunecino Wissam Ben Yedder, con tres de los cinco goles de su equipo (5-2), desatascó al Sevilla de su crisis de resultados e hizo que en la segunda parte volviera a lucir un juego que tenía perdido desde hace semanas, lo que pagó la Real Sociedad, que solo aguantó el tipo en la primera mitad.



Ben Yedder, que lleva quince goles en LaLiga y veintiséis entre todas las competiciones, fue el gran protagonista de un equipo, el de Pablo Machín, que mantiene la sexta plaza de la tabla después de un inicio de 2019 muy malo que ha llegado a cuestionar la labor del técnico.

FINAL #SevillaFCRealSociedad 5-2



😎 BEN YEDDER

😎 BEN YEDDER

😎 BEN YEDDER pic.twitter.com/1XdzF35DOV — LaLiga (@LaLiga) March 10, 2019

De entrada se encontraron ambos equipos con que rivales metidos en la pelea europea, como el Betis y el Valencia, se habían impuesto a domicilio en esta jornada, lo que en el caso del Sevilla lo superaban provisionalmente en la tabla y a la Real le impedía ya acceder esta semana a los puestos continentales.



Con ello, a la formación sevillana le hacía falta la victoria para recuperar el sexto puesto, pero a la guipuzcoana los tres puntos le valían para superar en la tabla a su rival de este domingo.



También andaluces y vascos coincidieron en comparecer en este encuentro con bajas significativas, como la del portero titular local, el checo Tomas Vaclík, y el goleador de la formación visitante, el brasileño Willian José, ambos lesionados.

¡Ben Yedder sale por la puerta grande!



👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/2VYV0NmFJe — LaLiga (@LaLiga) March 10, 2019

Quiso de entrada el equipo de Pablo Machín quitarse los nervios con la pelota en sus pies pero también pronto el de Imanol Alguacil mostró que no venía a replegarse.



El paso de los minutos no hizo más que confirmar que el Sevilla no está bien y que le falta confianza, lo que notó la Real Sociedad para controlar la situación, pese a que fue Ben Yedder el que gozó para los locales de la primera oportunidad del partido para marcar.



Quizá esa ocasión, rebasado el primer cuarto de hora, propició un doble efecto, el que el conjunto donostiarra se lo pensara más a la hora de salir a la contra y que el sevillista lo intentara ante el meta argentino Gero Rulli con más velocidad.



Marcó entonces Pablo Sarabia, de cabeza, su noveno gol en LaLiga tras una buena acción del holandés Quincy Promes, pero la reacción adversaria no tardó ni tres minutos y Mikel Oyarzabal estableció un nuevo empate con su también noveno tanto en este torneo.



Tras el 1-1, Imanol Alguacil tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión del defensa Joseba Zaldua, al que sustituyó Aritz Elustondo, pero ello no impidió que la Real aguantara bien las acometidas del rival antes del descanso.



Salió el Sevilla con ganas en el arranque de la segunda mitad y Ben Yedder tuvo una muy clara, que desbarató Raúl Navas bajo palos, seguida de otra del central argentino Gabriel Mercado a la que respondió Rulli, pero a la tercera, casi seguida, fue el francotunecino el que encontró puerta para poner el 2-1 a los tres minutos de la reanudación.



Fueron los mejores minutos del conjunto de Machín, que buscó con ganas e intensidad su tercer tanto ante un adversario perdido y sin saber cómo capear el temporal.



El vendaval sevillista tuvo premio en el minuto 58 con ese 3-1, en el que Munir El Haddadi remató al larguero un balón que pudo ser un gol fantasma al rebotar por dentro de la raya, pero que no dio opción Ben Yedder a la polémica al remachar de cabeza.



El propio delantero sevillista puso poco después el 4-1, triplete en este partido y su decimoquinto en LaLiga para dejar el choque muy encarrilado.



De ahí hasta el final surgió la figura de Oyarzabal, quien se marcó el 5-1 en propia meta y que después hizo el 5-2 gracias a la transformación de un penalti que maquilló algo la goleada local.