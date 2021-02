EFE

Dos goles, uno de Leo Messi en el primer tiempo y otro de Antoine Griezmann en la segunda, permitieron al Barcelona llevarse la victoria ante el Athlétic Club por 2-1, que igualó el partido nada más empezar el segundo tiempo con un gol en propia puerta de Jordi Alba.



Esta victoria permite a los azulgranas escalar hasta la segunda plaza tras sumar quince puntos en los últimos cinco partidos y reencontrarse con la victoria en casa, donde había cedido dos empates en los dos últimos partidos.



Leo Messi tenía un par de buenas razones para reivindicarse esta noche. La primera es que la última vez que se midió al Athlétic, en la final de la Supercopa de España, acabó expulsado; la otra, la filtración de su contrato, publicado íntegramente por el diario 'El Mundo'.

Además, hacía dos partidos que no jugaba, dos encuentros en los que su equipo, con más corazón que fútbol, los sacó adelante. Ante el Athlétic, en el tercer partido en este enero que medía a los dos equipos, el Barça sabía a lo que atenerse y tenía bien aprendida la lección.



Puso Koeman a Umtiti como acompañante del uruguayo Ronald Araújo, uno de los jugadores más en forma de los barcelonistas, mientras que Pjanic sustituyó a Busquets, sancionado. Sin embargo, De Jong fue quien jugó de medio centro, lo que resintió el ataque local.



Con una presión adelantada, los azulgranas tuvieron pronto sus primeras ocasiones. En dos recuperaciones, el Barça pudo marcar. En el minuto 5, Unai Simón salvó un uno contra uno ante Messi, después de un pase de Griezmann y una recuperación de Umtiti.

Griezmann, dos minutos después, volvió a obligar al meta rojiblanco; y Messi, tras desviar con el pecho un remate de Pjanic (min. 14), pudo adelantar a su equipo.



Pero el tanto llegó de falta. Messi la forzó y él la anotó. Fue en un magistral lanzamiento que se coló por la escuadra izquierda de la meta de Unai Simón (1-0, min. 20).

Araujo, en una incursión ofensiva, buscó la meta de Unai Simón en el minuto 25 y el Barça bajó las pulsaciones de su fútbol. Llegó el Athlétic con alguna acción a balón parado, pero sin peligro, en cuanto los azulgranas volvieron a acelerar sus acciones, tuvieron cerca el 2-0.



Fue en una jugada a la contra iniciada por De Jong y que Dembélé, muy activo durante el primer tiempo, no acertó al borde del descanso.



Pero el escenario cambió radicalmente en la primera acción del segundo tiempo. En un centro desde la izquierda, Jordi Alba desvió el balón y batió a Ter Stegen. El lateral zurdo reclamó que de Marcos le había hecho falta, pero Mateu Lahoz, tras consulta con el VAR, dio el 1-1 en el 49. El Athlétic empató sin haber rematado a puerta.



Sintió el gol el Barça durante unos minutos hasta que en el 57, un remate de Pjanic obligó a Unai Simón a realizar una grandísima intervención.

Los de Koeman dominaban, pero no con tanta claridad como en el primer tiempo, hasta que el holandés decidió cambiar algo. Sacó del once a Pjanic y puso a Sergi Roberto de interior; respondió Marcelino con la entrada de Vesga y Berenguer.



Reclamó Dembélé un penalti por una acción de Muniain, en el 70, y respondió Berenguer. Todo se desencalló para el Barça con una acción de Mingueza, que sorprendió a la espalda de Muniain y sirvió en bandeja el gol a Griezmann en el 74 (2-1).



El canterano jugó muy bien al espacio y el francés remató de primeras tras una buena jugada colectiva de los locales. Pero el Barça parecía que no había aprendido la lección de la Supercopa, cuando el Barça también se adelantó a un cuarto de hora del final, y acabó perdiendo.



Cedió espacio el equipo de Koeman, que sustituyó a Griezmann por Lenglet en el minuto 84, el Barça tuvo momentos de sufrimiento, sobre todo con un remate de Rául García, en el 88, pero también pudo resolver en una jugada a la contra que Alba no concretó en el 94.