EFE

Los tantos del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, el primero como sevillista en LaLiga, y del argentino Lucas Ocampos definieron el triunfo de su equipo (2-0) en un partido en el que los locales desbordaron en la segunda mitad al Getafe, que en la primera le complicó mucho las cosas.

La fe del equipo de Julen Lopetegui dio sus frutos en la segunda parte, en la que salió con mucha intensidad y rapidez para desarbolar a un rival bien trabajado pero que cuando el Sevilla le superó no supo cómo responder.



Esta victoria mete al conjunto andaluz en plena pelea por estar en puestos de Liga de Campeones, mientras que el Getafe pierde una oportunidad de auparse a la zona europea de la clasificación.





En un torneo tan apretado como el que se ve en estas primeras diez jornadas de competición, ambos equipos salieron al campo con las necesidades redobladas de ganar para no perder comba en la lucha por los puestos europeos.



Tanto sevillanos como madrileños también llegaron a esta cita tras jugar partidos de LaLiga Europa, aunque las dos formaciones hicieron rotaciones el pasado jueves para estar frescas este domingo.





El Getafe, fiel a su estilo rocoso, salió con mucha intensidad, con fuerte y adelantada presión para que al Sevilla le costara encontrar con claridad las incursiones por las bandas de Jesús Navas y Sergio Reguilón que le hacen crear peligro.



Así, el conjunto de José Bordalás controló bien la situación frente a un rival al que le costó una barbaridad salir de su campo pero que utilizó el juego directo para desbordar las líneas adversarias e intentar hacer trabajar al meta exsevillista David Soria.



Julen Lopetegui no veía claro un encuentro en el que el juego se desarrollaba casi siempre por el centro del campo, con constante interrupciones por faltas y en el que parecía mas a gusto la formación visitante.



Pese a ello, en el minuto 35 llegó la ocasión mas clara hasta el momento, en un centro del argentino Lucas Ocampos que Manuel Agudo 'Nolito' remató como le llegó y a lo que respondió David Soria con una espléndida parada.



La primera parte concluyó con el Sevilla más entonado ante el área azulona, pero ahí también apareció la seguridad del portero rival para no dar opciones de marcar.



En la reanudación salió el conjunto hispalense intenso, con ganas de ser mas protagonista, pero el Getafe no se desesperó por ello y mantuvo su orden táctico y con la intención de que corriera el reloj para la desesperación de los sevillistas.



Chicarito, pese a ello, tuvo una ocasión muy buena para deshacer el empate a los siete minutos de la segunda mitad, pero entre su falta de precisión y la actuación de David Soria se quedó en nada.



Mas clara que esa fue poco después la del argentino Éver Banega, quien se encontró con la cepa de un poste, pero ahora sí que los locales atosigaron a un Getafe que pasó por sus peores momentos.



Fue el punta mexicano el que no perdonó a los setenta minutos y definió muy bien ante la salida de Soria un espectacular pase de Óliver Torres, quien había salido poco antes.



Se planteó otro partido para los de Bordalás, quien sacó al terreno como tercer cambio al centrocampista brasileño Robert Kenedy para intentar corregir ofensiva de los suyos, pero instantes después Jesús Navas fue ahora el encargado de dar un gran pase al argentino Lucas Ocampos que éste no desaprovechó con calidad y sangre fría para poner un 2-0 ya definitivo.