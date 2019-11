EFE

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo este martes, en las horas previas al duelo de la Liga de Campeones contra el Juventus en Turín, que el club, "en principio", no puede fichar en el próximo mercado de enero, pero añadió que, "si hay necesidad", podría incorporar algún jugador.



"En principio, no podemos fichar en enero, pero si hay necesidad, pues se fichará. Pero no creo que haya necesidad, porque es un buen equipo el que tenemos. La pena es la lesión de Diego Costa, que va a estar tres meses de baja, pero, salvo eso, todo está perfecto, con un gran equipo y con unos grandes, entre comillas, suplentes", afirmó a su llegada a Turín para seguir el choque de esta noche.



El Atlético regresa allí ocho meses después de la derrota, por 3-0, en los octavos de final de la Liga de Campeones del pasado curso. "Este es otro partido. No tiene nada que ver con aquello y tenemos la necesidad de ganar para clasificarnos", expuso Cerezo, que calificó a Cristiano Ronaldo como "un magnífico jugador".





"Siempre nos hace goles", añadió el presidente, que esperó que juegue, porque "lo bonito del fútbol es que jueguen todos, estén en forma y que gane el mejor, y en este caso que el mejor" sea el Atlético. Su equipo, según él, "no" le tiene miedo "para nada": "El Atleti le ha ganado muchas veces a Cristiano y le seguirá ganando".



Cerezo dijo de su conjunto que, "siempre que no se meten goles, preocupa", pero agregó que, si tiene algo, es gol", al tiempo que consideró que el Atlético tiene un equipo "fantástico" y que está "en buen momento".



"Lo que pasa es que toda la temporada no se puede mantener el ritmo de diez. Habrá partidos que tengas cinco, otros cuatro y otros diez", prosiguió Cerezo, que calificó como "un buen objetivo ganar algún titulo" y como uno "normal" quedar "entre los tres primeros de la Liga", hacer una "buena Liga de Campeones" -alcanzar semifinales, según él- y llegar "lo más lejos posible en la Copa del Rey".



Este martes se enfrenta al Juventus y el domingo al Barcelona. "El partido de esta tarde es muy importante y sobre todo para nosotros, porque nos puede dar la posibilidad de estar en octavos de final, y el partido del Barcelona nos va a dar la oportunidad de no descolgarnos de la Liga y poder ser líderes ese día", apuntó.