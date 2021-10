EFE

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, declaró en un acto solidario en el Wanda Metropolitano que el francés Antoine Griezmann es "un jugador magnífico y maravilloso" al que "hay que darle confianza para que vuelva a ser el jugador que fue, porque lo puede ser".

"Griezmann es un jugador magnífico y maravilloso y por eso está aquí. Hemos tenido una experiencia con él maravillosa en los últimos años, se ha ido y ha vuelto, y lo que hay que hacer es darle confianza para que vuelva a ser el jugador que fue porque lo puede ser", expresó el mandatario.



Además, Cerezo añadió que el atacante rojiblanco "tiene los años justos para ser un gran jugador, el tiempo justo para prepararse y tiene un público que le tiene que querer, más todavía de lo que le quiere".



El presidente del Atlético de Madrid, asimismo, defendió al portugués Joao Félix, del que dijo que "todo el mundo tiene un tiempo de adaptación", y afirmó que "está cada día mejor y será uno de los jugadores más importantes que tenga esta temporada el Atlético de Madrid".



Al ser preguntado por la situación actual que atraviesa el Barcelona, Cerezo mostró su apoyo a la entidad presidida por Joan Laporta, del que reconoció ser amigo: "El Barcelona no está en un buen momento. No lo digo yo, lo dicen ellos. Yo espero que tengan la fuerza suficiente para recuperarse y que con el tiempo vuelva a ser el equipo que siempre fue".



Los uruguayos Luis Suárez y José María Jiménez salieron 'tocados' del partido frente a Colombia (0-0) de la fase de clasificación para el Mundial 2022, lo que Cerezo calificó como "una desgracia": "Son muchos partidos, lo anormal es que salgan bien, lo normal es que salgan lesionados".



"El calendario es un tema complicado, son cosas de LaLiga, la UEFA... campeonatos por un sitio, campeonatos por otro, y nos para en LaLiga. Pero bueno, está estipulado así y no tenemos más remedio que obedecer", dijo el madrileño.



Relacionado con este tema, el presidente fue preguntado por los aplazamientos de ciertos partidos de LaLiga debido a que algunos equipos puedan verse afectados por compromisos internacionales de algunos de sus jugadores: "No nos parece bien que se aplacen pero, indiscutiblemente, si un jugador nuestro llega después de un viaje de 12 horas a las 7 de la mañana de un viernes, no podrá jugar el sábado o domingo. Lo normal es que se aplace hasta cuando se pueda".



El Atlético de Madrid tiene en la figura del esloveno Jan Oblak uno de sus grandes activos de la plantilla, que finaliza contrato en junio de 2023. Cerezo reconoció que "la renovación de Oblak lleva su tiempo y llevará su tiempo", aunque el club ya hizo pública su intención de renovarle.



El regreso del público a las gradas es ya una realidad. El próximo 19 de octubre, el conjunto de Simeone recibirá en casa al Liverpool inglés: "Afortunadamente vamos a poder vivir partidos ya bien, con el público y el estadio lleno. De Liverpool vendrán 3 o 4 mil personas, eso es muy bonito. Un campo lleno es muy atractivo, y más en nuestro estadio", sentenció Cerezo