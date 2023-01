EFE

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo que Joao Félix tiene un "contrato largo" y "lo normal es que se quede" en el club rojiblanco y reiteró la confianza en el entrenador Diego Simeone, que estará al frente del equipo "hasta el tiempo que él quiera".

🔴⚪️🇵🇹Enrique Cerezo, presidente del Atlético, habló del futuro de Joao Félix en la comida de directivas entre los rojiblancos y el Barça pic.twitter.com/PbAEX7hoZa — GOAL España (@GoalEspana) January 8, 2023

"Salvo que vosotros me digáis otra cosa distinta, el destino (de Joao) sigue siendo el Atlético de Madrid. Es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo y que yo sepa no he oído nada de que haya venido nadie a comprarlo. Es un jugador del Atlético de Madrid y lo normal es que se quede", afirmó el dirigente.

Con esto, el responsable rojiblanco empezó a dejar caer el mensaje de que hay muchas opciones de que Joao Félix acabe quedándose en este mercado de invierno en el cuadro colchonero, a pesar del deseo del jugador de marcharse por la complicada relación que mantiene con Diego Pablo Simeone.



También expresó su confianza en Simeone. "Es un gran entrenador, idóneo para el Atlético de Madrid y estamos aquí con él hasta el tiempo que él quiera", dijo Cerezo, que declaró que está "convencido" de que el técnico continuará la próxima temporada.