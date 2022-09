EFE

El delantero uruguayo Edinson Cavani debutó este sábado en la liga española partiendo de titular en el Valencia-Celta en el estadio de Mestalla, en un partido en el que jugó setenta minutos y en el que no tuvo apenas participación en el juego valencianista.



Cavani, que llegó al Valencia este verano tras una larga negociación y tiene contrato para dos temporadas, fue presentado a principios de septiembre ante más de 7.500 valencianistas que vivieron con ilusión su fichaje pese conociendo que el jugador no jugaría de inmediato porque carecía de ritmo competitivo y no estaba al cien por cien físicamente.



El internacional de 35 años acumuló durante las tres últimas semanas sesiones de trabajo al margen del grupo y esta semana ha comenzado a entrenarse con el equipo de Gennaro Gattuso, que decidió darle la titularidad en la sexta jornada de Liga.



Durante el partido, Cavani tocó un par de balones sin que causarán mucha incidencia en el juego y un intento de remate en el área a un centro de José Luis Gayà desde la banda izquierda en el minuto 40. El delantero sí pudo festejar el tanto de Samu Castillejo cogiendo al goleador en brazos en el momento de la celebración.



Tras una primera parte discreta, Cavani estuvo algo más participativo en el segundo tiempo, en el que centró desde la banda derecha, pero Marchesín atrapó su envío. También se ofreció a recibir el balón y apoyó a Gayà en una acción defensiva.