El brasileño Carlos Enrique Casemiro se mostró optimista con la posibilidad de retomar LaLiga Santander, con el objetivo de que sea el 12 de junio, según su presidente, Javier Tebas, siempre y cuando cumplan las medidas; y añadió que la vuelta del fútbol es “importante para la sociedad”.



"Es un paso muy importante no sólo para el fútbol, también para la sociedad, para demostrar y enseñar a la gente que sí se puede. No solo es jugar al fútbol, también es estar la gente en la calle. Creo que, si cumplimos las medidas que debemos tener, vamos a poder volver”, declaró en Real Madrid TV sobre la vuelta este sábado de la Liga en Alemania y el futuro retorno en España.



El Madrid terminó este sábado su primera semana de entrenamientos, tras dos meses de parón debido al coronavirus, pero el brasileño ponderó que los futbolistas no parasen durante este periodo.

“Fue importante el trabajo en casa e hicimos las cosas que el club y el cuerpo técnico nos pasó. La gente está trabajando bien y se nota en la vuelta que los jugadores han trabajado en casa. Se ha mantenido la parte física y eso se demuestra dentro del césped”, dijo.



Un tiempo en el que la solidaridad fue importante, como destacó Casemiro: “He intentado ayudar lo máximo posible a la gente por el momento tan difícil que estamos pasando. No solo yo, los otros jugadores y el Madrid también, eso es lo más importante. También sacar una sonrisa de las personas en un momento tan difícil como el que estamos pasando".